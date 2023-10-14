https://ria.ru/20231014/nebenzya-1902698475.html

Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны, заявил Небензя

Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны, заявил Небензя - РИА Новости, 14.10.2023

Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны, заявил Небензя

Регион Ближнего Востока находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы, заявил журналистам постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T02:43

2023-10-14T02:43

2023-10-14T02:46

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ООН, 14 окт — РИА Новости. Регион Ближнего Востока находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя."Эскалация ситуации "на земле" крайне тревожна. Регион находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы", — отметил Небензя.По его словам, Москва однозначно осуждает "крайнюю жестокость и убийства, ужасающий масштаб насилия"."Любые убийства и насилие в отношении мирных палестинцев и израильтян недопустимы. <...> То, что произошло 7 октября на израильской территории, неприемлемо", — указал дипломат.Как указал постпред, Израиль имеет полное право защищать своих граждан. Он также отметил право государства на обеспечение безопасности."Неизбирательные обстрелы жилых зон в Газе, отключение этой территории от воды и электричества, ее блокада, которая напоминает нам блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны, также неприемлемы. Требование эвакуировать более одного миллиона мирных жителей в 24 часа и собрать их фактически в гетто на юге сектора, также неприемлемо и может привести к необратимым катастрофическим последствиям в регионе и глобально", — заключил Небензя. Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/rezolyutsiya-1902691214.html

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в мире, израиль, палестина, василий небензя, россия, хамас