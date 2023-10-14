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Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны, заявил Небензя - РИА Новости, 14.10.2023
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02:43 14.10.2023 (обновлено: 02:46 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/nebenzya-1902698475.html
Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны, заявил Небензя
Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны, заявил Небензя - РИА Новости, 14.10.2023
Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны, заявил Небензя
Регион Ближнего Востока находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы, заявил журналистам постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T02:43
2023-10-14T02:46
в мире
израиль
палестина
василий небензя
россия
хамас
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ООН, 14 окт — РИА Новости. Регион Ближнего Востока находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.&quot;Эскалация ситуации &quot;на земле&quot; крайне тревожна. Регион находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы&quot;, — отметил Небензя.По его словам, Москва однозначно осуждает "крайнюю жестокость и убийства, ужасающий масштаб насилия"."Любые убийства и насилие в отношении мирных палестинцев и израильтян недопустимы. &lt;...&gt; То, что произошло 7 октября на израильской территории, неприемлемо", — указал дипломат.Как указал постпред, Израиль имеет полное право защищать своих граждан. Он также отметил право государства на обеспечение безопасности."Неизбирательные обстрелы жилых зон в Газе, отключение этой территории от воды и электричества, ее блокада, которая напоминает нам блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны, также неприемлемы. Требование эвакуировать более одного миллиона мирных жителей в 24 часа и собрать их фактически в гетто на юге сектора, также неприемлемо и может привести к необратимым катастрофическим последствиям в регионе и глобально", — заключил Небензя. Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231014/rezolyutsiya-1902691214.html
https://ria.ru/20231014/khamas-1902694724.html
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в мире, израиль, палестина, василий небензя, россия, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Василий Небензя, Россия, Хамас
Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны, заявил Небензя

Небензя: Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны и катастрофы

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские БТР направляются к границе сектора Газа
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа. Архивное фото
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ООН, 14 окт — РИА Новости. Регион Ближнего Востока находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
«

"Эскалация ситуации "на земле" крайне тревожна. Регион находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы", — отметил Небензя.

По его словам, Москва однозначно осуждает "крайнюю жестокость и убийства, ужасающий масштаб насилия".
"Любые убийства и насилие в отношении мирных палестинцев и израильтян недопустимы. <...> То, что произошло 7 октября на израильской территории, неприемлемо", — указал дипломат.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по заложникам в Газе
00:03
Как указал постпред, Израиль имеет полное право защищать своих граждан. Он также отметил право государства на обеспечение безопасности.
"Неизбирательные обстрелы жилых зон в Газе, отключение этой территории от воды и электричества, ее блокада, которая напоминает нам блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны, также неприемлемы. Требование эвакуировать более одного миллиона мирных жителей в 24 часа и собрать их фактически в гетто на юге сектора, также неприемлемо и может привести к необратимым катастрофическим последствиям в регионе и глобально", — заключил Небензя.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
ХАМАС высоко оценил позицию Путина по ближневосточному конфликту
01:15

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, — но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

 
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