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Собянин утвердил проект планировки вокзала ВСМ Москва-Петербург
Собянин утвердил проект планировки вокзала ВСМ Москва-Петербург - РИА Новости, 14.10.2023
Собянин утвердил проект планировки вокзала ВСМ Москва-Петербург
Утвержден проект планировки будущего вокзала новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:39
2023-10-14T10:39
2023-10-14T10:39
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Утвержден проект планировки будущего вокзала новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Утвердили проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва — Санкт-Петербург"... Рядом со станцией метро "Рижская" создадим крупный пересадочный узел между двумя линиями традиционной подземки, четырьмя диаметрами наземного метро и высокоскоростной железнодорожной магистралью", - написал Собянин. Он уточнил, что помимо современного пассажирского вокзала будет возведен второй вестибюль станции "Рижская" БКЛ и два надземных пешеходных перехода. "Сегодня "Рижская" уже объединяет станции БКЛ, Калужско-Рижской линии и МЦД-2. В перспективе здесь также будут останавливаться поезда МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5 и ВСМ", - добавил Собянин. По его словам, рядом планируется сделать доппарковки, остановки и разворотную площадку для наземного городского транспорта. Также реконструируют трамвайную линию и обновят прилегающую улично-дорожную сеть. Столичный мэр подчеркнул, что проект позволит создать свыше 8,7 тысячи рабочих мест. Пилотным проектом ВСМ в России должна стать трасса Москва - Санкт-Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей. Глава РЖД утвердительно отвечал в интервью РИА Новости на вопрос, будет ли проект реализован с минимальным участием госсредств.
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общество, москва, санкт-петербург, россия, сергей собянин, ржд, железная дорога
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Сергей Собянин, РЖД, Железная дорога
Собянин утвердил проект планировки вокзала ВСМ Москва-Петербург
Собянин: утвержден проект планировки будущего вокзала новой ВСМ Москва-Петербург
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Утвержден проект планировки будущего вокзала новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга, сообщил в своем Telegram-канале
мэр Москвы Сергей Собянин.
"Утвердили проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва — Санкт-Петербург"... Рядом со станцией метро "Рижская" создадим крупный пересадочный узел между двумя линиями традиционной подземки, четырьмя диаметрами наземного метро и высокоскоростной железнодорожной магистралью", - написал Собянин.
Он уточнил, что помимо современного пассажирского вокзала будет возведен второй вестибюль станции "Рижская" БКЛ и два надземных пешеходных перехода.
"Сегодня "Рижская" уже объединяет станции БКЛ, Калужско-Рижской линии и МЦД-2. В перспективе здесь также будут останавливаться поезда МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5 и ВСМ", - добавил Собянин.
По его словам, рядом планируется сделать доппарковки, остановки и разворотную площадку для наземного городского транспорта. Также реконструируют трамвайную линию и обновят прилегающую улично-дорожную сеть. Столичный мэр подчеркнул, что проект позволит создать свыше 8,7 тысячи рабочих мест.
Пилотным проектом ВСМ в России
должна стать трасса Москва - Санкт-Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей. Глава РЖД
утвердительно отвечал в интервью РИА Новости на вопрос, будет ли проект реализован с минимальным участием госсредств.
Собянин открыл второй регулярный маршрут электротранспорта по Москве-реке