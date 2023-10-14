https://ria.ru/20231014/moskva-1902725223.html

Собянин утвердил проект планировки вокзала ВСМ Москва-Петербург

Собянин утвердил проект планировки вокзала ВСМ Москва-Петербург - РИА Новости, 14.10.2023

Собянин утвердил проект планировки вокзала ВСМ Москва-Петербург

Утвержден проект планировки будущего вокзала новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T10:39

2023-10-14T10:39

2023-10-14T10:39

общество

москва

санкт-петербург

россия

сергей собянин

ржд

железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854832666_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_abfc51d1108b708ebda3458d8abd10dd.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Утвержден проект планировки будущего вокзала новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Утвердили проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва — Санкт-Петербург"... Рядом со станцией метро "Рижская" создадим крупный пересадочный узел между двумя линиями традиционной подземки, четырьмя диаметрами наземного метро и высокоскоростной железнодорожной магистралью", - написал Собянин. Он уточнил, что помимо современного пассажирского вокзала будет возведен второй вестибюль станции "Рижская" БКЛ и два надземных пешеходных перехода. "Сегодня "Рижская" уже объединяет станции БКЛ, Калужско-Рижской линии и МЦД-2. В перспективе здесь также будут останавливаться поезда МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5 и ВСМ", - добавил Собянин. По его словам, рядом планируется сделать доппарковки, остановки и разворотную площадку для наземного городского транспорта. Также реконструируют трамвайную линию и обновят прилегающую улично-дорожную сеть. Столичный мэр подчеркнул, что проект позволит создать свыше 8,7 тысячи рабочих мест. Пилотным проектом ВСМ в России должна стать трасса Москва - Санкт-Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей. Глава РЖД утвердительно отвечал в интервью РИА Новости на вопрос, будет ли проект реализован с минимальным участием госсредств.

https://ria.ru/20230929/transport-1899397655.html

москва

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, санкт-петербург, россия, сергей собянин, ржд, железная дорога