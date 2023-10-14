https://ria.ru/20231014/konflikt-1902838123.html

Глава Евросовета опасается негативных последствий конфликта Израиля и ХАМАС

Глава Евросовета опасается негативных последствий конфликта Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 14.10.2023

Глава Евросовета опасается негативных последствий конфликта Израиля и ХАМАС

Глава Европейского совета Шарль Мишель в приглашении главам государств и правительств Евросоюза на совещание по Ближнему Востоку написал, что опасается... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T23:57

2023-10-14T23:57

2023-10-14T23:57

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель в приглашении главам государств и правительств Евросоюза на совещание по Ближнему Востоку написал, что опасается негативных последствий конфликта ХАМАС и Израиля для Европейского союза. "Конфликт может иметь самые серьезные последствия для безопасности наших обществ. Если мы не проявим должную осмотрительность, то это может привести к обострению напряженности между разными общинами и подпитывать экстремизм", - отметил Мишель. Текст приглашения был опубликован на сайте Евросовета. Ожидается, что совещание европейских лидеров, на котором они попытаются выработать единую стратегию по очередному палестино-израильскому кризису, состоится 17 октября. Ранее в странах ЕС прошли демонстрации как в поддержку палестинцев и их прав, так и акции солидарности с израильтянами, столкнувшимися с атаками ХАМАС. Во Франции полиция применила силу против демонстрантов, выступавших за соблюдение прав палестинцев. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

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