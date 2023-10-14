Худшее в конфликте Израиля и Газы еще впереди, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Худшее в конфликте между Израилем и Газой еще впереди, гуманитарная ситуация становится невыносимой - школы, приюты и медицинские центры подвергаются бомбардировкам, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. "Мирные жители Израиля и оккупированной палестинской территории уже неделю страдают от невыносимых мучений и опустошения. Я боюсь, что худшее еще впереди… Гуманитарная ситуация в Газе, и без того критическая, быстро становится невыносимой", - сказал он. Гриффитс добавил, что дома, школы, приюты, медицинские центры и места отправления культа подвергаются "интенсивным бомбардировкам", "целые жилые кварталы снесены с лица земли", а гуманитарные работники были убиты. "В Газе семьи подверглись бомбардировке, когда они направлялись на юг по забитым и поврежденным дорогам после приказа об эвакуации, в результате которого сотни тысяч людей пытались спастись, но им некуда было идти", - подчеркнул заместитель генерального секретаря. Он также предупредил, что в Ливане вызывает "серьезную обеспокоенность" угроза перерастания конфликта в эту страну. В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в его южную часть в течение 24 часов. Организация призвала отменить такое предписание, указав, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу отвергли требование Израиля. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым и огонь после израильского авиаудара по сектору Газа, вид с юга Израиля
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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Худшее в конфликте между Израилем и Газой еще впереди, гуманитарная ситуация становится невыносимой - школы, приюты и медицинские центры подвергаются бомбардировкам, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Мирные жители Израиля и оккупированной палестинской территории уже неделю страдают от невыносимых мучений и опустошения. Я боюсь, что худшее еще впереди… Гуманитарная ситуация в Газе, и без того критическая, быстро становится невыносимой", - сказал он.
Гриффитс добавил, что дома, школы, приюты, медицинские центры и места отправления культа подвергаются "интенсивным бомбардировкам", "целые жилые кварталы снесены с лица земли", а гуманитарные работники были убиты.
"В Газе семьи подверглись бомбардировке, когда они направлялись на юг по забитым и поврежденным дорогам после приказа об эвакуации, в результате которого сотни тысяч людей пытались спастись, но им некуда было идти", - подчеркнул заместитель генерального секретаря.
Он также предупредил, что в Ливане вызывает "серьезную обеспокоенность" угроза перерастания конфликта в эту страну.
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
Вчера, 08:00
В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в его южную часть в течение 24 часов. Организация призвала отменить такое предписание, указав, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу отвергли требование Израиля.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
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