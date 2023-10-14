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В Израиле заявили, что ХАМАС препятствует перемещению жителей Газы на юг

В Израиле заявили, что ХАМАС препятствует перемещению жителей Газы на юг - РИА Новости, 14.10.2023

В Израиле заявили, что ХАМАС препятствует перемещению жителей Газы на юг

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС мешает безопасному перемещению мирных жителей сектора Газа на юг. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T20:51

2023-10-14T20:51

2023-10-14T20:51

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС мешает безопасному перемещению мирных жителей сектора Газа на юг. Изначально Израиль в субботу утром потребовал от более одного миллиона палестинцев, проживающих на севере сектора Газа, переместиться на юг анклава, что отвергли назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу. Позднее израильская армия сообщила, что жители сектора Газа для их безопасности смогут беспрепятственно попасть на юг сектора в течение еще шести часов. "ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа на юг", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, владимир путин, израиль, палестина, россия, в мире