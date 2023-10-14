https://ria.ru/20231014/khamas-1902803317.html

В Лондоне офис Би-би-си облили краской после заявления про ХАМАС

В Лондоне офис Би-би-си облили краской после заявления про ХАМАС - РИА Новости, 14.10.2023

В Лондоне офис Би-би-си облили краской после заявления про ХАМАС

Штаб-квартиру британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за её отказа называть членов палестинского движения ХАМАС... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T18:51

2023-10-14T18:51

2023-10-14T19:00

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палестина

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Штаб-квартиру британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за её отказа называть членов палестинского движения ХАМАС "террористами", сообщил в субботу телеканал Sky News. Ранее Би-би-си столкнулась со шквалом критики из-за отказа называть ХАМАС террористами. С осуждением, среди прочих, выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию компании ситуацией "на грани позора". "Стеклянные двери и тротуар снаружи лондонской штаб-квартиры Би-би-си были залиты красной краской... В последние дни Би-би-си подвергалась критике из-за того, что при освещении войны Израиля и ХАМАС не называла боевиков ХАМАС террористами", - говорится в сообщении телеканала. В связи с инцидентом у здания начали дежурить полицейские, а напротив входа были выстроены заграждения, передаёт Sky News. Полиция Лондона заявила, что пока не установила связь произошедшего с какой-либо протестной группой, однако, как отмечает телеканал, недалеко от штаб-квартиры проходила многотысячная демонстрация в поддержку Палестины. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

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