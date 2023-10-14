https://ria.ru/20231014/khamas-1902711657.html

В политбюро ХАМАС заявили, что не знали о сроках нападения на Израиль

В политбюро ХАМАС заявили, что не знали о сроках нападения на Израиль - РИА Новости, 14.10.2023

В политбюро ХАМАС заявили, что не знали о сроках нападения на Израиль

Политические лидеры движения ХАМАС не знали о сроках планируемого нападения на Израиль, хотя и утвердили его общую стратегию и масштаб, заявил член политбюро... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:46

2023-10-14T08:46

2023-10-14T08:46

в мире

израиль

восточный иерусалим

муса абу марзук

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Политические лидеры движения ХАМАС не знали о сроках планируемого нападения на Израиль, хотя и утвердили его общую стратегию и масштаб, заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью американскому журналу New Yorker. "Солдаты - это те, кто планирует, исполняет и так далее, но они подчиняются общей политике, которую выдвигает наше политическое бюро... Мы были удивлены датой, но не действиями", - заявил Абу Марзук.Он добавил, что все лидеры ХАМАС, кроме военных, узнали о нападении на Израиль утром 7 октября. Издание пишет, что военные командиры ХАМАС в секторе Газа были настолько полны решимости сохранить свой план в секрете, что скрыли детали и время от политических лидеров организации. Абу Марзук заявил, что "Бригады аль-Кассам", военное крыло ХАМАС, решили совершить вторжение всего за несколько часов, как барьер безопасности был прорван, однако в другой части интервью говорил о "плане, который готовили годами". Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

израиль

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, восточный иерусалим, муса абу марзук, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас