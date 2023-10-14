https://ria.ru/20231014/katastrofa-1902725972.html

В ЮНИСЕФ предрекли гуманитарную катастрофу из-за перемещения населения Газы

В ЮНИСЕФ предрекли гуманитарную катастрофу из-за перемещения населения Газы - РИА Новости, 14.10.2023

В ЮНИСЕФ предрекли гуманитарную катастрофу из-за перемещения населения Газы

Призывы к населению сектора Газа о перемещении из одной его части в другую невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы, поскольку речь идет о миллионе... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T10:44

2023-10-14T10:44

2023-10-14T10:44

в мире

израиль

юнисеф

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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АММАН, 14 окт - РИА Новости. Призывы к населению сектора Газа о перемещении из одной его части в другую невозможно осуществить без гуманитарной катастрофы, поскольку речь идет о миллионе человек, которым некуда идти, заявил РИА Новости представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс. "Такие призывы, если их осуществить, вызовут чрезвычайное осложнение гуманитарной ситуации в Газе, поскольку речь идет о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением", - отметил он. Представитель ЮНИСЕФ подчеркнул, что все стороны конфликта согласно международному праву несут ответственность за защиту мирного населения и обязаны сохранять жизнь и безопасность детей, мирных жителей, где бы они ни находились. Овейс рассказал, что представители ЮНИСЕФ продолжают находиться в секторе Газа, как это было до конфликта, на данный момент никто из них не пострадал, но нанесен урон инфраструктуре, которую поддерживала организация. "Гуманитарная ситуация в секторе Газа очень сложная, гуманитарным работникам и сотрудникам организаций очень трудно даже передвигаться, поэтому мы просим предоставить гуманитарное перемирие и безопасные коридоры для детей и семей, дать возможность этим людям получить доступ к помощи", - добавил представитель ЮНИСЕФ. Ранее Израиль потребовал от жителей севера сектора Газа перебираться на юг анклава, что отвергли назначенные движением ХАМАС власти в секторе, а также палестинские власти на Западном берегу Иордана, назвав эти планы попыткой осуществить вторую "накбу", насильственный исход палестинцев с их земель, как это происходило в 1948 году. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, юнисеф, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа