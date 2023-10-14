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Аббас в разговоре с Байденом призвал Израиль соблюдать гуманитарное право - РИА Новости, 14.10.2023
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23:12 14.10.2023 (обновлено: 23:34 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/izrail-1902835166.html
Аббас в разговоре с Байденом призвал Израиль соблюдать гуманитарное право
Аббас в разговоре с Байденом призвал Израиль соблюдать гуманитарное право - РИА Новости, 14.10.2023
Аббас в разговоре с Байденом призвал Израиль соблюдать гуманитарное право
Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал к соблюдению Израилем международного гуманитарного права в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T23:12
2023-10-14T23:34
в мире
сша
палестина
израиль
махмуд аббас
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал к соблюдению Израилем международного гуманитарного права в секторе Газа, заявив о необходимости прекращения израильских бомбардировок, сообщило палестинское агентство Wafa со ссылкой на содержание телефонного разговора двух лидеров. "Президент государства Палестина Махмуд Аббас подчеркнул в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что мир и безопасность в регионе могут быть достигнуты только путем реализации решения о двух государствах, основанного на международных резолюциях, он выразил готовность палестинской стороны работать для достижения этой цели, высказался за необходимость прекращения всех нападений, а также соблюдение международного гуманитарного права в отношении происходящего в секторе Газа", - отметило агентство. Кроме того, по его информации, во время телефонного разговора с президентом США Аббас "подчеркнул необходимость открытия срочных гуманитарных коридоров в секторе Газа, предоставления основных материалов и медикаментов, доставки воды, электричества и топлива находящимся там гражданам, а также полного отказа от политики перемещения населения из сектора Газа". Он также призвал к необходимости прекратить нападения поселенцев в палестинских городах, деревнях и лагерях беженцев на Западном Берегу, а также вторжения экстремистов в мечеть Аль-Акса, которые вызывают эскалацию ситуации. При этом лидер Палестины подтвердил свое "неприятие практики убийств или жестокого обращения с гражданскими лицами с обеих сторон, призвав освободить гражданских пленных".
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в мире, сша, палестина, израиль, махмуд аббас, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Палестина, Израиль, Махмуд Аббас, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Аббас в разговоре с Байденом призвал Израиль соблюдать гуманитарное право

Аббас в разговоре с Байденом призвал Израиль соблюдать гуманитарное право в Газе

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты
Читать ria.ru в
ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал к соблюдению Израилем международного гуманитарного права в секторе Газа, заявив о необходимости прекращения израильских бомбардировок, сообщило палестинское агентство Wafa со ссылкой на содержание телефонного разговора двух лидеров.
"Президент государства Палестина Махмуд Аббас подчеркнул в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что мир и безопасность в регионе могут быть достигнуты только путем реализации решения о двух государствах, основанного на международных резолюциях, он выразил готовность палестинской стороны работать для достижения этой цели, высказался за необходимость прекращения всех нападений, а также соблюдение международного гуманитарного права в отношении происходящего в секторе Газа", - отметило агентство.
Кроме того, по его информации, во время телефонного разговора с президентом США Аббас "подчеркнул необходимость открытия срочных гуманитарных коридоров в секторе Газа, предоставления основных материалов и медикаментов, доставки воды, электричества и топлива находящимся там гражданам, а также полного отказа от политики перемещения населения из сектора Газа".
Он также призвал к необходимости прекратить нападения поселенцев в палестинских городах, деревнях и лагерях беженцев на Западном Берегу, а также вторжения экстремистов в мечеть Аль-Акса, которые вызывают эскалацию ситуации.
При этом лидер Палестины подтвердил свое "неприятие практики убийств или жестокого обращения с гражданскими лицами с обеих сторон, призвав освободить гражданских пленных".
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреСШАПалестинаИзраильМахмуд АббасДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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