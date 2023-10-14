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Аббас в разговоре с Байденом призвал Израиль соблюдать гуманитарное право

Аббас в разговоре с Байденом призвал Израиль соблюдать гуманитарное право - РИА Новости, 14.10.2023

Аббас в разговоре с Байденом призвал Израиль соблюдать гуманитарное право

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал к соблюдению Израилем международного гуманитарного права в... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T23:12

2023-10-14T23:12

2023-10-14T23:34

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джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал к соблюдению Израилем международного гуманитарного права в секторе Газа, заявив о необходимости прекращения израильских бомбардировок, сообщило палестинское агентство Wafa со ссылкой на содержание телефонного разговора двух лидеров. "Президент государства Палестина Махмуд Аббас подчеркнул в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что мир и безопасность в регионе могут быть достигнуты только путем реализации решения о двух государствах, основанного на международных резолюциях, он выразил готовность палестинской стороны работать для достижения этой цели, высказался за необходимость прекращения всех нападений, а также соблюдение международного гуманитарного права в отношении происходящего в секторе Газа", - отметило агентство. Кроме того, по его информации, во время телефонного разговора с президентом США Аббас "подчеркнул необходимость открытия срочных гуманитарных коридоров в секторе Газа, предоставления основных материалов и медикаментов, доставки воды, электричества и топлива находящимся там гражданам, а также полного отказа от политики перемещения населения из сектора Газа". Он также призвал к необходимости прекратить нападения поселенцев в палестинских городах, деревнях и лагерях беженцев на Западном Берегу, а также вторжения экстремистов в мечеть Аль-Акса, которые вызывают эскалацию ситуации. При этом лидер Палестины подтвердил свое "неприятие практики убийств или жестокого обращения с гражданскими лицами с обеих сторон, призвав освободить гражданских пленных".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, палестина, израиль, махмуд аббас, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году