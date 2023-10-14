https://ria.ru/20231014/izrail-1902700048.html

Армия Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 14.10.2023

Армия Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объекту движения "Хезболла" на юге Ливана после проникновения в страну "неопознанного объекта",... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T03:18

2023-10-14T03:18

2023-10-14T08:36

в мире

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ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объекту движения "Хезболла" на юге Ливана после проникновения в страну "неопознанного объекта", сообщается в Telegram-канале военных."Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по террористической цели "Хезболла" на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотника ЦАХАЛ. ЦАХАЛ перехватил проникший воздушный объект и огонь по беспилотнику", — говорится в публикацииОбострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас