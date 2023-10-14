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Моди подтвердил интерес в укреплении отношений с Россией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.10.2023
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10:25 14.10.2023 (обновлено: 11:03 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/indiya-1902723456.html
Моди подтвердил интерес в укреплении отношений с Россией, заявила Матвиенко
Моди подтвердил интерес в укреплении отношений с Россией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.10.2023
Моди подтвердил интерес в укреплении отношений с Россией, заявила Матвиенко
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил дальнейшую заинтересованность углублять российско-индийские отношения, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:25
2023-10-14T11:03
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил дальнейшую заинтересованность углублять российско-индийские отношения, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20). "Он (премьер-министр Индии Нарендра Моди – ред.) также подчеркнул активность развития нашего сотрудничества и в сфере энергетики, и в сельскохозяйственном секторе, в технической сфере, в целом ряде других направлений – и подтвердил заинтересованность дальше углублять российско-индийские отношения", - сказала она в ходе встречи со спикером народной палаты парламента Индии Омом Бирлой. Матвиенко также попросила передать, что глава МИД РФ Сергей Лавров ждёт своего индийского коллегу с визитом в РФ. Также она подтвердила своё приглашение Бирлы в Москву, такое же приглашение, по её словам, просил передать спикер Госдумы Вячеслав Володин. "В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. Мы будем проводить также парламентский (форум - ред.) БРИКС. Заранее приглашаем Вас принять участие, мы постараемся так же его организовать на высоком содержательном организационном уровне. Но, правда, ту планку, которую вы задали, нам будет трудно достичь, но мы постараемся", - резюмировала политик.
https://ria.ru/20231014/rf-1902717264.html
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в мире, россия, индия, москва, валентина матвиенко, нарендра моди, сергей лавров, брикс, совет федерации рф, большая двадцатка, политика
В мире, Россия, Индия, Москва, Валентина Матвиенко, Нарендра Моди, Сергей Лавров, БРИКС, Совет Федерации РФ, Большая двадцатка, Политика
Моди подтвердил интерес в укреплении отношений с Россией, заявила Матвиенко

Матвиенко: Моди подтвердил интерес в дальнейшем углублении отношений РФ и Индии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи в рамках IX саммита председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023
редседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи в рамках IX саммита председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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редседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи в рамках IX саммита председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил дальнейшую заинтересованность углублять российско-индийские отношения, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи в рамках IX саммита председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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"Он (премьер-министр Индии Нарендра Моди – ред.) также подчеркнул активность развития нашего сотрудничества и в сфере энергетики, и в сельскохозяйственном секторе, в технической сфере, в целом ряде других направлений – и подтвердил заинтересованность дальше углублять российско-индийские отношения", - сказала она в ходе встречи со спикером народной палаты парламента Индии Омом Бирлой.
Матвиенко также попросила передать, что глава МИД РФ Сергей Лавров ждёт своего индийского коллегу с визитом в РФ. Также она подтвердила своё приглашение Бирлы в Москву, такое же приглашение, по её словам, просил передать спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. Мы будем проводить также парламентский (форум - ред.) БРИКС. Заранее приглашаем Вас принять участие, мы постараемся так же его организовать на высоком содержательном организационном уровне. Но, правда, ту планку, которую вы задали, нам будет трудно достичь, но мы постараемся", - резюмировала политик.
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