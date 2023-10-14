Моди подтвердил интерес в укреплении отношений с Россией, заявила Матвиенко
Матвиенко: Моди подтвердил интерес в дальнейшем углублении отношений РФ и Индии
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи в рамках IX саммита председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023
редседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-президент Республики Индия, председатель Совета штатов парламента Джагдип Дханкхар во время встречи в рамках IX саммита председателей парламентов государств Группы двадцати в Нью-Дели. 13 октября 2023
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил дальнейшую заинтересованность углублять российско-индийские отношения, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Делегация российского парламента во главе с Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20).
"Он (премьер-министр Индии Нарендра Моди – ред.) также подчеркнул активность развития нашего сотрудничества и в сфере энергетики, и в сельскохозяйственном секторе, в технической сфере, в целом ряде других направлений – и подтвердил заинтересованность дальше углублять российско-индийские отношения", - сказала она в ходе встречи со спикером народной палаты парламента Индии Омом Бирлой.
Матвиенко также попросила передать, что глава МИД РФ Сергей Лавров ждёт своего индийского коллегу с визитом в РФ. Также она подтвердила своё приглашение Бирлы в Москву, такое же приглашение, по её словам, просил передать спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. Мы будем проводить также парламентский (форум - ред.) БРИКС. Заранее приглашаем Вас принять участие, мы постараемся так же его организовать на высоком содержательном организационном уровне. Но, правда, ту планку, которую вы задали, нам будет трудно достичь, но мы постараемся", - резюмировала политик.