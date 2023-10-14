Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, за сбор каких грибов по новому закону грозит тюрьма - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 14.10.2023 (обновлено: 09:18 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/griby-1902692480.html
Россиянам рассказали, за сбор каких грибов по новому закону грозит тюрьма
Россиянам рассказали, за сбор каких грибов по новому закону грозит тюрьма - РИА Новости, 14.10.2023
Россиянам рассказали, за сбор каких грибов по новому закону грозит тюрьма
Умышленное уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьмой, рассказал в беседе с агентством "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T02:15
2023-10-14T09:18
общество
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
штрафы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899100892_0:251:3076:1981_1920x0_80_0_0_01e4e9c157ca0f9c9133ab0168e6e8e6.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Умышленное уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьмой, рассказал в беседе с агентством "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Так, если такой поступок совершает человек с использованием служебного положения или публично демонстрирует процесс в интернете, то его могут лишить свободы на срок до шести лет со штрафом до двух миллионов рублей.Если же преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, то им грозит уже до девяти лет.&quot;Рассматриваться каждый конкретный эпизод должен в зависимости от размера причиненного экологического вреда&quot;, — отметил юрист.Кроме того, по словам Виноградова, важно наличие умысла: вряд ли на пенсионера, случайно срезавшего краснокнижный гриб, заведут уголовное дело.Закон об уголовном наказании за сбор и уничтожение растений и грибов, занесенных в Красную книгу страны, вступил в силу в октябре. Согласно документу, умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будут наказываться тюремным сроком до четырех лет и штрафом до миллиона рублей.Перечень запрещенных к сбору грибов и растений утверждает правительство.Кроме того, в августе Минприроды предложило расширить этот список, включив в него гриб рядовку мацукатэ, женьшень настоящий, родиолу розовую (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области).
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899100892_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_31d214ddc43de44a936f261365f09e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), штрафы
Общество, Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Штрафы
Россиянам рассказали, за сбор каких грибов по новому закону грозит тюрьма

Эксперт Виноградов: умышленное уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьмой

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГрибы
Грибы - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Грибы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Умышленное уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьмой, рассказал в беседе с агентством "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Так, если такой поступок совершает человек с использованием служебного положения или публично демонстрирует процесс в интернете, то его могут лишить свободы на срок до шести лет со штрафом до двух миллионов рублей.
Если же преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, то им грозит уже до девяти лет.
«

"Рассматриваться каждый конкретный эпизод должен в зависимости от размера причиненного экологического вреда", — отметил юрист.

Кроме того, по словам Виноградова, важно наличие умысла: вряд ли на пенсионера, случайно срезавшего краснокнижный гриб, заведут уголовное дело.
Закон об уголовном наказании за сбор и уничтожение растений и грибов, занесенных в Красную книгу страны, вступил в силу в октябре. Согласно документу, умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будут наказываться тюремным сроком до четырех лет и штрафом до миллиона рублей.
Перечень запрещенных к сбору грибов и растений утверждает правительство.
Кроме того, в августе Минприроды предложило расширить этот список, включив в него гриб рядовку мацукатэ, женьшень настоящий, родиолу розовую (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области).
Девушка держит корзину с грибами - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Тест
Подберезовик или поганка? Как хорошо вы готовы к походу за грибами?
1 октября, 08:00
 
ОбществоРоссияВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Штрафы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала