https://ria.ru/20231014/griby-1902692480.html

Россиянам рассказали, за сбор каких грибов по новому закону грозит тюрьма

Россиянам рассказали, за сбор каких грибов по новому закону грозит тюрьма - РИА Новости, 14.10.2023

Россиянам рассказали, за сбор каких грибов по новому закону грозит тюрьма

Умышленное уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьмой, рассказал в беседе с агентством "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T02:15

2023-10-14T02:15

2023-10-14T09:18

общество

россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

штрафы

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Умышленное уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьмой, рассказал в беседе с агентством "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Так, если такой поступок совершает человек с использованием служебного положения или публично демонстрирует процесс в интернете, то его могут лишить свободы на срок до шести лет со штрафом до двух миллионов рублей.Если же преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, то им грозит уже до девяти лет."Рассматриваться каждый конкретный эпизод должен в зависимости от размера причиненного экологического вреда", — отметил юрист.Кроме того, по словам Виноградова, важно наличие умысла: вряд ли на пенсионера, случайно срезавшего краснокнижный гриб, заведут уголовное дело.Закон об уголовном наказании за сбор и уничтожение растений и грибов, занесенных в Красную книгу страны, вступил в силу в октябре. Согласно документу, умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будут наказываться тюремным сроком до четырех лет и штрафом до миллиона рублей.Перечень запрещенных к сбору грибов и растений утверждает правительство.Кроме того, в августе Минприроды предложило расширить этот список, включив в него гриб рядовку мацукатэ, женьшень настоящий, родиолу розовую (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), штрафы