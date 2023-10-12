https://ria.ru/20231012/griby-1902149214.html

В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу

В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу - РИА Новости, 12.10.2023

В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу

С сегодняшнего дня вступает в силу ответственность за причинение вреда грибам, занесенным в Красную книгу, следует из обзора изменений законодательства,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T01:00

2023-10-12T01:00

2023-10-12T12:04

россия

общество

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступает в силу ответственность за причинение вреда грибам, занесенным в Красную книгу, следует из обзора изменений законодательства, подготовленного компанией "КонсультантПлюс". "С 12 октября 2023 года вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам. <…> Речь идет об организмах (помимо животных и растений), занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами", — говорится в документе.До сих пор в статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях говорилось только о редких животных и растениях. Поправки позволят штрафовать за причинение вреда и "другим организмам" — в первую очередь речь идет о грибах. Штраф для физических лиц составит от двух с половиной до пяти тысяч рублей с конфискацией самих грибов и орудий их добычи. Юридическим лицам придется заплатить за нарушение от 500 тысяч до миллиона рублей. По данным сайта "Красная книга России", на грани исчезновения находятся Шишкогриб хлопьеножковый, Цетрария камчатская, Русский черный трюфель, Сетконоска сдвоенная, Саркосома шаровидная, Мокруха войлочная, Звездовик сводчатый и другие редкие виды грибов.

https://ria.ru/20231001/griby-1899071778.html

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