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В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу - РИА Новости, 12.10.2023
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01:00 12.10.2023 (обновлено: 12:04 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/griby-1902149214.html
В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу
В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу - РИА Новости, 12.10.2023
В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу
С сегодняшнего дня вступает в силу ответственность за причинение вреда грибам, занесенным в Красную книгу, следует из обзора изменений законодательства,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T01:00
2023-10-12T12:04
россия
общество
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступает в силу ответственность за причинение вреда грибам, занесенным в Красную книгу, следует из обзора изменений законодательства, подготовленного компанией "КонсультантПлюс". &quot;С 12 октября 2023 года вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам. &lt;…&gt; Речь идет об организмах (помимо животных и растений), занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами&quot;, — говорится в документе.До сих пор в статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях говорилось только о редких животных и растениях. Поправки позволят штрафовать за причинение вреда и "другим организмам" — в первую очередь речь идет о грибах. Штраф для физических лиц составит от двух с половиной до пяти тысяч рублей с конфискацией самих грибов и орудий их добычи. Юридическим лицам придется заплатить за нарушение от 500 тысяч до миллиона рублей. По данным сайта "Красная книга России", на грани исчезновения находятся Шишкогриб хлопьеножковый, Цетрария камчатская, Русский черный трюфель, Сетконоска сдвоенная, Саркосома шаровидная, Мокруха войлочная, Звездовик сводчатый и другие редкие виды грибов.
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россия, общество
Россия, Общество
В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу

В РФ вступила в силу статья о штрафах за сбор грибов, занесенных в Красную книгу

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСбор грибов
Сбор грибов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступает в силу ответственность за причинение вреда грибам, занесенным в Красную книгу, следует из обзора изменений законодательства, подготовленного компанией "КонсультантПлюс".
«

"С 12 октября 2023 года вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам. <…> Речь идет об организмах (помимо животных и растений), занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами", — говорится в документе.

До сих пор в статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях говорилось только о редких животных и растениях. Поправки позволят штрафовать за причинение вреда и "другим организмам" — в первую очередь речь идет о грибах.
Штраф для физических лиц составит от двух с половиной до пяти тысяч рублей с конфискацией самих грибов и орудий их добычи. Юридическим лицам придется заплатить за нарушение от 500 тысяч до миллиона рублей.
По данным сайта "Красная книга России", на грани исчезновения находятся Шишкогриб хлопьеножковый, Цетрария камчатская, Русский черный трюфель, Сетконоска сдвоенная, Саркосома шаровидная, Мокруха войлочная, Звездовик сводчатый и другие редкие виды грибов.
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