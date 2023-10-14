Издание "Эксперт" перезапустят при поддержке ВЭБ.РФ
Выходящее с 1995 года издание "Эксперт" перезапустят при поддержке ВЭБ.РФ
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Выходящее с 1995 года издание "Эксперт" инициировало программу финансового оздоровления, партнером реорганизации выступит ВЭБ.РФ, крупнейший кредитор издания, сообщили РИА Новости в ООО "Эксперт.Медиа" (которое является издателем журнала и сайта).
Ранее Роскомнадзор прекратил действие свидетельств о регистрации электронно-периодического издания и журнала "Эксперт". Действующие лицензии были зарегистрированы на ООО "Эксперт.Медиа" (ранее лицензии были зарегистрированы на ЗАО "Медиахолдинг Эксперт").
"Проект предусматривает изменение структуры бизнеса с целью повышения его прибыльности, снижения операционных издержек, увеличения аудитории и расширения каналов дистрибуции контента издания", — сказали в "Эксперт.Медиа".
Как отметили в издательстве, партнером реорганизации выступит ВЭБ.РФ, крупнейший кредитор издания. В 2013 году издатель журналов "Эксперт" и "Русский репортер" получил от ВЭБ кредит в 100 миллионов рублей на решение своих финансовых проблем, в 2016 году госкорпорация увеличила кредитную линию до 550 миллионов рублей. Срок использования кредитных средств истек 31 декабря 2017 года. В течение срока кредитного соглашения заемщик не обслуживал кредит, не платил проценты, кредит неоднократно реструктурировался. В результате корпорация "ВЭБ.РФ" была вынуждена обратиться в суд. В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы признал законными требования корпорации к проходящему процедуру банкротства АО "Группа "Эксперт" в размере 771,1 миллиона рублей с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему.
"В последние годы издание "Эксперт" столкнулось со снижением финансовых показателей, <…> что среди прочего привело к формированию у актива значительного уровня кредиторской задолженности. Дополнительным следствием кризисных явлений в издании стали перебои с платежами контрагентам и сотрудникам, в том числе редакторскому коллективу", — пояснили в корпорации.
Совместно с ВЭБ.РФ новый издатель принял решение сохранить бренд журнала и будет его развивать. "Для перезапуска "Эксперта" привлечена новая команда управленцев, обладающая опытом антикризисного управления и развития СМИ. Новым генеральным директором издания назначен медиаменеджер Максим Троепольский, ранее успешно руководивший СМИ на федеральном и региональном уровнях", — отметили в корпорации. Троепольский ранее работал в структурах ВГТРК, а также был гендиректором ряда телевизионных активов в Санкт-Петербурге.
Как уточнили в "Эксперт.Медиа", печатная версия "Эксперта" временно перестанет выходить, сайт будет работать в режиме новостной ленты. При этом перезапуск издания с обновленной концепцией состоится до конца 2023 года.