https://ria.ru/20231014/ekspert-1902810856.html

Издание "Эксперт" перезапустят при поддержке ВЭБ.РФ

Издание "Эксперт" перезапустят при поддержке ВЭБ.РФ - РИА Новости, 14.10.2023

Издание "Эксперт" перезапустят при поддержке ВЭБ.РФ

Выходящее с 1995 года издание "Эксперт" инициировало программу финансового оздоровления, партнером реорганизации выступит ВЭБ.РФ, крупнейший кредитор издания,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T19:41

2023-10-14T19:41

2023-10-14T21:52

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Выходящее с 1995 года издание "Эксперт" инициировало программу финансового оздоровления, партнером реорганизации выступит ВЭБ.РФ, крупнейший кредитор издания, сообщили РИА Новости в ООО "Эксперт.Медиа" (которое является издателем журнала и сайта).Ранее Роскомнадзор прекратил действие свидетельств о регистрации электронно-периодического издания и журнала "Эксперт". Действующие лицензии были зарегистрированы на ООО "Эксперт.Медиа" (ранее лицензии были зарегистрированы на ЗАО "Медиахолдинг Эксперт")."Проект предусматривает изменение структуры бизнеса с целью повышения его прибыльности, снижения операционных издержек, увеличения аудитории и расширения каналов дистрибуции контента издания", — сказали в "Эксперт.Медиа".Как отметили в издательстве, партнером реорганизации выступит ВЭБ.РФ, крупнейший кредитор издания. В 2013 году издатель журналов "Эксперт" и "Русский репортер" получил от ВЭБ кредит в 100 миллионов рублей на решение своих финансовых проблем, в 2016 году госкорпорация увеличила кредитную линию до 550 миллионов рублей. Срок использования кредитных средств истек 31 декабря 2017 года. В течение срока кредитного соглашения заемщик не обслуживал кредит, не платил проценты, кредит неоднократно реструктурировался. В результате корпорация "ВЭБ.РФ" была вынуждена обратиться в суд. В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы признал законными требования корпорации к проходящему процедуру банкротства АО "Группа "Эксперт" в размере 771,1 миллиона рублей с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему."В последние годы издание "Эксперт" столкнулось со снижением финансовых показателей, <…> что среди прочего привело к формированию у актива значительного уровня кредиторской задолженности. Дополнительным следствием кризисных явлений в издании стали перебои с платежами контрагентам и сотрудникам, в том числе редакторскому коллективу", — пояснили в корпорации.Совместно с ВЭБ.РФ новый издатель принял решение сохранить бренд журнала и будет его развивать. "Для перезапуска "Эксперта" привлечена новая команда управленцев, обладающая опытом антикризисного управления и развития СМИ. Новым генеральным директором издания назначен медиаменеджер Максим Троепольский, ранее успешно руководивший СМИ на федеральном и региональном уровнях", — отметили в корпорации. Троепольский ранее работал в структурах ВГТРК, а также был гендиректором ряда телевизионных активов в Санкт-Петербурге.Как уточнили в "Эксперт.Медиа", печатная версия "Эксперта" временно перестанет выходить, сайт будет работать в режиме новостной ленты. При этом перезапуск издания с обновленной концепцией состоится до конца 2023 года.

https://ria.ru/20230711/saratov-1883527781.html

https://ria.ru/20230628/kompanii-1880874862.html

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россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкт-петербург, экономика