https://ria.ru/20231014/buri-1902701810.html

Ученый оценил риск магнитных бурь на выходных

Ученый оценил риск магнитных бурь на выходных - РИА Новости, 14.10.2023

Ученый оценил риск магнитных бурь на выходных

Сообщения о сильных магнитных бурях 14-15 октября недостоверны, в сентябре на Солнце случился мощный всплеск, после которого звезде нужно накопить энергию,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T04:04

2023-10-14T04:04

2023-10-14T04:04

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Сообщения о сильных магнитных бурях 14-15 октября недостоверны, в сентябре на Солнце случился мощный всплеск, после которого звезде нужно накопить энергию, поэтому ближайшие пару недель магнитосфера Земли будет спокойной, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачёв. Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщили, что Землю в предстоящие выходные ожидает очень сильная магнитная буря. "Сейчас на Солнце происходит временный спад активности. Если говорить простыми словами, то во время сентябрьской активности звезда потратила очень много энергии, и сейчас ей нужно время на восстановление. Соответственно, с начала октября у нас очень спокойная ситуация на Солнце, которая по прогнозу продлится еще не менее 1-2 недель, возможно, до конца месяца", - сказал Богачёв. Он пояснил, что примерно каждые 11 лет у Солнца случается пик активности. Прошлый раз такое событие произошло в 2012 году, следующее должно наступить в 2024-м. По мере того как Солнце приближается к пику активности, на нём всё чаще происходят всплески активности. В 2023 году было два таких всплеска: весной, когда произошли крупнейшие за несколько лет магнитные бури, а также полярные сияния, видимые в том числе в московском регионе, и ещё один в сентябре.

https://ria.ru/20231014/pogoda-1902700972.html

https://ria.ru/20231014/zatmenie-1902692030.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, общество