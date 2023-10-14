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В Петербурге мужчину арестовали по обвинению в ограблении банка

В Петербурге мужчину арестовали по обвинению в ограблении банка - РИА Новости, 14.10.2023

В Петербурге мужчину арестовали по обвинению в ограблении банка

Мужчину, обвиняемого в нападении на банк в Петербурге, откуда он вынес 10 долларов, 880 евро и 500 тысяч рублей, арестовали на два месяца, сообщает объединенная РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T22:11

2023-10-14T22:11

2023-10-14T22:11

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в нападении на банк в Петербурге, откуда он вынес 10 долларов, 880 евро и 500 тысяч рублей, арестовали на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Степановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 (Разбой) УК РФ", - говорится в сообщении. Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что в пятницу утром неизвестный ограбил отделение банка на улице Меркурьева, 5 в поселке Парголово. Под угрозой предмета, напоминающего пистолет, мужчина заставил менеджера банка передать ему 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. Полиция начала поиски подозреваемого, который скрылся с места преступления. Позже мужчину задержали по месту жительства в городе Лахденпохья Республики Карелия. По данным пресс-центра МВД РФ, его планировали доставить в Петербург и избрать меру пресечения. По данным из открытых источников, на улице Меркурьева, 5 в Парголово находится отделение Сбербанка. Как добавили в пресс-службе судов Петербурга, Степановичу предъявлено обвинение, срок содержания под стражей избран до 12 декабря.

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происшествия, россия, санкт-петербург