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В Петербурге мужчину арестовали по обвинению в ограблении банка
В Петербурге мужчину арестовали по обвинению в ограблении банка - РИА Новости, 14.10.2023
В Петербурге мужчину арестовали по обвинению в ограблении банка
Мужчину, обвиняемого в нападении на банк в Петербурге, откуда он вынес 10 долларов, 880 евро и 500 тысяч рублей, арестовали на два месяца, сообщает объединенная РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T22:11
2023-10-14T22:11
2023-10-14T22:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в нападении на банк в Петербурге, откуда он вынес 10 долларов, 880 евро и 500 тысяч рублей, арестовали на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Степановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 (Разбой) УК РФ", - говорится в сообщении. Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что в пятницу утром неизвестный ограбил отделение банка на улице Меркурьева, 5 в поселке Парголово. Под угрозой предмета, напоминающего пистолет, мужчина заставил менеджера банка передать ему 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. Полиция начала поиски подозреваемого, который скрылся с места преступления. Позже мужчину задержали по месту жительства в городе Лахденпохья Республики Карелия. По данным пресс-центра МВД РФ, его планировали доставить в Петербург и избрать меру пресечения. По данным из открытых источников, на улице Меркурьева, 5 в Парголово находится отделение Сбербанка. Как добавили в пресс-службе судов Петербурга, Степановичу предъявлено обвинение, срок содержания под стражей избран до 12 декабря.
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Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге мужчину арестовали по обвинению в ограблении банка
В Петербурге мужчину арестовали на два месяца по обвинению в ограблении банка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости.
Мужчину, обвиняемого в нападении на банк в Петербурге, откуда он вынес 10 долларов, 880 евро и 500 тысяч рублей, арестовали на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба
судов города.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вадима Степановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 (Разбой) УК РФ", - говорится в сообщении.
Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что в пятницу утром неизвестный ограбил отделение банка на улице Меркурьева, 5 в поселке Парголово. Под угрозой предмета, напоминающего пистолет, мужчина заставил менеджера банка передать ему 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. Полиция начала поиски подозреваемого, который скрылся с места преступления. Позже мужчину задержали по месту жительства в городе Лахденпохья Республики Карелия. По данным пресс-центра МВД РФ, его планировали доставить в Петербург и избрать меру пресечения.
По данным из открытых источников, на улице Меркурьева, 5 в Парголово находится отделение Сбербанка.
Как добавили в пресс-службе судов Петербурга, Степановичу предъявлено обвинение, срок содержания под стражей избран до 12 декабря.
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