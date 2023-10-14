https://ria.ru/20231014/amerika-1902828442.html

Десантис предложил "проваливать" всем, кому не нравится Америка

Десантис предложил "проваливать" всем, кому не нравится Америка - РИА Новости, 14.10.2023

Десантис предложил "проваливать" всем, кому не нравится Америка

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис предложил "проваливать" из Соединенных Штатов Америки всем людям,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T22:09

2023-10-14T22:09

2023-10-14T22:20

в мире

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рон десантис

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис предложил "проваливать" из Соединенных Штатов Америки всем людям, которым не нравится эта страна, а также запретить въезд в нее. "На мой взгляд, ни у кого нет права приезжать в эту страну, если она вам не нравится, и вам следует проваливать из этой страны", - заявил он в своем видео, опубликованном в социальной сети Х. Десантис добавил, что следует лишать разрешения находиться в Штатах всех, кто "не разделяет ценности США" - и это должно касаться как людей, которые незаконно проникли в страну, так и тех иностранцев, которые находятся здесь на легальных основаниях. Кроме того, кандидат в американские лидеры резко раскритиковал участников протестов в США, которые выступают с поддержкой палестинского движения ХАМАС. В субботу газета Washington Post сообщила о том, что американские политики, компании и образовательные учреждения оказались под огнем критики за осуждение насилия со стороны израильской армии в отношении Палестины. Как указывало издание, многие лица и организации в Штатах выбрали "безопасный" путь в отношении эскалации палестино-израильского конфликта, решив "осудить насилие с обеих сторон конфликта в Израиле и выразить одинаковую поддержку евреям и палестинцам". Однако ответом на подобные публичные заявления с призывами к деэскалации насилия на Ближнем Востоке стала волна критики за проявленную "нейтральность". Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

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в мире, израиль, сша, рон десантис, владимир путин, палестина, оон, хамас