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Колониальные привычки Запада отразились на зерновой сделке, заявил Эрдоган - РИА Новости, 13.10.2023
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16:40 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/zerno-1902594967.html
Колониальные привычки Запада отразились на зерновой сделке, заявил Эрдоган
Колониальные привычки Запада отразились на зерновой сделке, заявил Эрдоган - РИА Новости, 13.10.2023
Колониальные привычки Запада отразились на зерновой сделке, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что колониальные привычки Запада в отношении африканских стран заявили о себе и во время действия зерновой сделки. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:40
2023-10-13T16:40
россия
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
оон
в мире
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что колониальные привычки Запада в отношении африканских стран заявили о себе и во время действия зерновой сделки. "К сожалению, старые колониальные привычки заявили о себе и здесь. Проблемы наших африканских братьев и сестер не были приняты во внимание западными странами. Лично мы придаем большое значение сбалансированному распределению зерна в африканские страны. На переговорах с президентом России, господином Путиным (Владимиром) мы обсуждали, что можно сделать для решения этих проблем", - заявил Эрдоган, выступая в пятницу в Анкаре. По его словам, Анкара и Москва ведут переговоры о том, чтобы на первом этапе поставить на континент один миллион тонн зерна. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства. Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление зерновой сделки было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
https://ria.ru/20230912/sdelka-1895717240.html
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894141567.html
https://ria.ru/20230902/sdelka-1893837310.html
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анкара (провинция)
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россия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, оон, в мире
Россия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, В мире
Колониальные привычки Запада отразились на зерновой сделке, заявил Эрдоган

Эрдоган: колониальные привычки Запада мешали во время действия зерновой сделки

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что колониальные привычки Запада в отношении африканских стран заявили о себе и во время действия зерновой сделки.
"К сожалению, старые колониальные привычки заявили о себе и здесь. Проблемы наших африканских братьев и сестер не были приняты во внимание западными странами. Лично мы придаем большое значение сбалансированному распределению зерна в африканские страны. На переговорах с президентом России, господином Путиным (Владимиром) мы обсуждали, что можно сделать для решения этих проблем", - заявил Эрдоган, выступая в пятницу в Анкаре.
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По его словам, Анкара и Москва ведут переговоры о том, чтобы на первом этапе поставить на континент один миллион тонн зерна.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства.
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Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление зерновой сделки было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
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РоссияТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганООНВ мире
 
 
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