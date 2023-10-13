Колониальные привычки Запада отразились на зерновой сделке, заявил Эрдоган
Эрдоган: колониальные привычки Запада мешали во время действия зерновой сделки
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что колониальные привычки Запада в отношении африканских стран заявили о себе и во время действия зерновой сделки.
"К сожалению, старые колониальные привычки заявили о себе и здесь. Проблемы наших африканских братьев и сестер не были приняты во внимание западными странами. Лично мы придаем большое значение сбалансированному распределению зерна в африканские страны. На переговорах с президентом России, господином Путиным (Владимиром) мы обсуждали, что можно сделать для решения этих проблем", - заявил Эрдоган, выступая в пятницу в Анкаре.
По его словам, Анкара и Москва ведут переговоры о том, чтобы на первом этапе поставить на континент один миллион тонн зерна.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства.
Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление зерновой сделки было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.