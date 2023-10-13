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В Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 13.10.2023 (обновлено: 09:05 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/vzryv-1902428543.html
В Днепропетровской области прогремел взрыв
В Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 13.10.2023
В Днепропетровской области прогремел взрыв
В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил мэр города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:52
2023-10-13T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
александр вилкул
кривой рог
украина
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил мэр города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале. "Тревожное утро. Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется", — написал Вилкул. В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины утром в пятницу действовала воздушная тревога.
https://ria.ru/20231012/povrezhdenie-1902243396.html
днепропетровская область
кривой рог
украина
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в мире, днепропетровская область, александр вилкул, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Александр Вилкул, Кривой Рог, Украина
В Днепропетровской области прогремел взрыв

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в Днепропетровской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил мэр города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале.
"Тревожное утро. Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется", — написал Вилкул.
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины утром в пятницу действовала воздушная тревога.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
В Харьковской области пострадал объект критической инфраструктуры
Вчера, 13:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьАлександр ВилкулКривой РогУкраина
 
 
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