https://ria.ru/20231013/vzryv-1902428543.html

В Днепропетровской области прогремел взрыв

В Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 13.10.2023

В Днепропетровской области прогремел взрыв

В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил мэр города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:52

2023-10-13T08:52

2023-10-13T09:05

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

александр вилкул

кривой рог

украина

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил мэр города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале. "Тревожное утро. Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется", — написал Вилкул. В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины утром в пятницу действовала воздушная тревога.

https://ria.ru/20231012/povrezhdenie-1902243396.html

днепропетровская область

кривой рог

украина

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