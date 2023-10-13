https://ria.ru/20231013/vzryv-1902428543.html
В Днепропетровской области прогремел взрыв
В Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 13.10.2023
В Днепропетровской области прогремел взрыв
В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил мэр города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:52
2023-10-13T08:52
2023-10-13T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
александр вилкул
кривой рог
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил мэр города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале. "Тревожное утро. Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется", — написал Вилкул. В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины утром в пятницу действовала воздушная тревога.
https://ria.ru/20231012/povrezhdenie-1902243396.html
днепропетровская область
кривой рог
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, александр вилкул, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Александр Вилкул, Кривой Рог, Украина
В Днепропетровской области прогремел взрыв
Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в Днепропетровской области