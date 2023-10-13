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Запад пытается вмешиваться в выборы президента России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.10.2023
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21:31 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/vybory-1902677145.html
Запад пытается вмешиваться в выборы президента России, заявили в Совфеде
Запад пытается вмешиваться в выборы президента России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.10.2023
Запад пытается вмешиваться в выборы президента России, заявили в Совфеде
Западные страны пытаются вмешиваться в президентские выборы в России, о чем свидетельствует резолюция ПАСЕ, заявила член комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T21:31
2023-10-13T21:31
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Западные страны пытаются вмешиваться в президентские выборы в России, о чем свидетельствует резолюция ПАСЕ, заявила член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Елена Афанасьева. "Страны Запада начали попытки вмешательства в президентские выборы 2024 года, 13 октября ПАСЕ приняла резолюцию с призывом "признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока"", - говорится в Telegram-канале комиссии. "Резолюция ПАСЕ доказывает, что США и их европейские сателлиты готовятся к масштабной кампании по попыткам вмешательства в выборы 2024 года", - отметила Афанасьева. Кроме того, в резолюции содержится открытый призыв к странам Запада включиться в попытки подрыва российского конституционного порядка и начать работать на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России под видом "восстановления демократии" в интересах "Европы и всего мира", считает сенатор. По ее мнению, резолюция является "вызывающе грубой попыткой вмешательства во внутренние дела России". "Только граждане нашей страны имеют право определять, кто будет во главе государства. Любые попытки извне повлиять на внутренние политические процессы неприемлемы и будут жестко пресекаться", - подчеркнула Афанасьева. По словам сенатора, Запад зря надеется, что сможет своими деструктивными действиями добиться для себя хоть какого-то результата. "В России создана эффективная система защиты электорального суверенитета. Все попытки вмешаться в наши выборы будут отражены", - уверена она.
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россия, сша, елена афанасьева, владимир путин, парламентская ассамблея совета европы, совет федерации рф, в мире
Россия, США, Елена Афанасьева, Владимир Путин, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Федерации РФ, В мире
Запад пытается вмешиваться в выборы президента России, заявили в Совфеде

Сенатор Совфеда: Запад вмешивается в выборы президента РФ с помощью ПАСЕ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСовет Федерации России
Совет Федерации России - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Западные страны пытаются вмешиваться в президентские выборы в России, о чем свидетельствует резолюция ПАСЕ, заявила член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Елена Афанасьева.
"Страны Запада начали попытки вмешательства в президентские выборы 2024 года, 13 октября ПАСЕ приняла резолюцию с призывом "признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока"", - говорится в Telegram-канале комиссии.
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"Резолюция ПАСЕ доказывает, что США и их европейские сателлиты готовятся к масштабной кампании по попыткам вмешательства в выборы 2024 года", - отметила Афанасьева.
Кроме того, в резолюции содержится открытый призыв к странам Запада включиться в попытки подрыва российского конституционного порядка и начать работать на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России под видом "восстановления демократии" в интересах "Европы и всего мира", считает сенатор.
По ее мнению, резолюция является "вызывающе грубой попыткой вмешательства во внутренние дела России".
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"Только граждане нашей страны имеют право определять, кто будет во главе государства. Любые попытки извне повлиять на внутренние политические процессы неприемлемы и будут жестко пресекаться", - подчеркнула Афанасьева.
По словам сенатора, Запад зря надеется, что сможет своими деструктивными действиями добиться для себя хоть какого-то результата.
"В России создана эффективная система защиты электорального суверенитета. Все попытки вмешаться в наши выборы будут отражены", - уверена она.
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