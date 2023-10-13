https://ria.ru/20231013/vybory-1902677145.html

Запад пытается вмешиваться в выборы президента России, заявили в Совфеде

Запад пытается вмешиваться в выборы президента России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.10.2023

Запад пытается вмешиваться в выборы президента России, заявили в Совфеде

Западные страны пытаются вмешиваться в президентские выборы в России, о чем свидетельствует резолюция ПАСЕ, заявила член комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T21:31

2023-10-13T21:31

2023-10-13T21:31

россия

сша

елена афанасьева

владимир путин

парламентская ассамблея совета европы

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818395806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c1a3ce1132c53b0d413e69be6e52609.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Западные страны пытаются вмешиваться в президентские выборы в России, о чем свидетельствует резолюция ПАСЕ, заявила член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Елена Афанасьева. "Страны Запада начали попытки вмешательства в президентские выборы 2024 года, 13 октября ПАСЕ приняла резолюцию с призывом "признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока"", - говорится в Telegram-канале комиссии. "Резолюция ПАСЕ доказывает, что США и их европейские сателлиты готовятся к масштабной кампании по попыткам вмешательства в выборы 2024 года", - отметила Афанасьева. Кроме того, в резолюции содержится открытый призыв к странам Запада включиться в попытки подрыва российского конституционного порядка и начать работать на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России под видом "восстановления демократии" в интересах "Европы и всего мира", считает сенатор. По ее мнению, резолюция является "вызывающе грубой попыткой вмешательства во внутренние дела России". "Только граждане нашей страны имеют право определять, кто будет во главе государства. Любые попытки извне повлиять на внутренние политические процессы неприемлемы и будут жестко пресекаться", - подчеркнула Афанасьева. По словам сенатора, Запад зря надеется, что сможет своими деструктивными действиями добиться для себя хоть какого-то результата. "В России создана эффективная система защиты электорального суверенитета. Все попытки вмешаться в наши выборы будут отражены", - уверена она.

https://ria.ru/20231009/vybory-1901586125.html

https://ria.ru/20231009/vybory-1901540457.html

https://ria.ru/20231007/prezident-1901170904.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, елена афанасьева, владимир путин, парламентская ассамблея совета европы, совет федерации рф, в мире