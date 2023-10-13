https://ria.ru/20231013/vizit-1902609059.html

Путин назвал основную тему визита в Китай

Путин назвал основную тему визита в Китай - РИА Новости, 13.10.2023

Путин назвал основную тему визита в Китай

Основная тема визита в Китай — сотрудничество в рамках идеи Си Цзиньпина "Один пояс — один путь", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:13

2023-10-13T17:13

2023-10-13T17:18

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китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Основная тема визита в Китай — сотрудничество в рамках идеи Си Цзиньпина "Один пояс — один путь", сообщил президент России Владимир Путин. "Поездка в Китайскую Народную Республику давно обсуждалась, анонсировалась уже. Основная тема - это сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по поводу обсуждения его идеи "Один пояс - один путь". Большое мероприятие", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что за последние годы этот процесс развивается, идет очень активно и успешно. "И Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы мы развивали нашу инициативу большого евразийского партнерства, евразийского союза. Все это вместе с китайскими нашими друзьями увязывали в одно целое для достижения общих целей развития", - добавил глава государства."Ну ещё большой комплекс двухсторонних отношений. Они растут. В этом году мы почти, наверняка уже, ну я так надеюсь, выйдем на 200 миллиардов долларов оборота. У нас одно из основных направлений - это финансовые отношения, дальнейшее стимулирование расчётов в национальных валютах, объём растёт быстрыми темпами. Есть хорошие перспективы в высокотехнологичных областях, в сфере энергетики новые маршруты будем смотреть. В общем, там очень много вопросов. Дай Бог, чтобы времени хватило обсудить", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20231004/amerika-1900272112.html

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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин