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Путин назвал основную тему визита в Китай - РИА Новости, 13.10.2023
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17:13 13.10.2023 (обновлено: 17:18 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/vizit-1902609059.html
Путин назвал основную тему визита в Китай
Путин назвал основную тему визита в Китай - РИА Новости, 13.10.2023
Путин назвал основную тему визита в Китай
Основная тема визита в Китай — сотрудничество в рамках идеи Си Цзиньпина "Один пояс — один путь", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:13
2023-10-13T17:18
в мире
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Основная тема визита в Китай — сотрудничество в рамках идеи Си Цзиньпина "Один пояс — один путь", сообщил президент России Владимир Путин. "Поездка в Китайскую Народную Республику давно обсуждалась, анонсировалась уже. Основная тема - это сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по поводу обсуждения его идеи "Один пояс - один путь". Большое мероприятие", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что за последние годы этот процесс развивается, идет очень активно и успешно. "И Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы мы развивали нашу инициативу большого евразийского партнерства, евразийского союза. Все это вместе с китайскими нашими друзьями увязывали в одно целое для достижения общих целей развития", - добавил глава государства."Ну ещё большой комплекс двухсторонних отношений. Они растут. В этом году мы почти, наверняка уже, ну я так надеюсь, выйдем на 200 миллиардов долларов оборота. У нас одно из основных направлений - это финансовые отношения, дальнейшее стимулирование расчётов в национальных валютах, объём растёт быстрыми темпами. Есть хорошие перспективы в высокотехнологичных областях, в сфере энергетики новые маршруты будем смотреть. В общем, там очень много вопросов. Дай Бог, чтобы времени хватило обсудить", - добавил российский лидер.
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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин назвал основную тему визита в Китай

Путин назвал обсуждение идеи "Один пояс — один путь" основной темой визита в КНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Основная тема визита в Китай — сотрудничество в рамках идеи Си Цзиньпина "Один пояс — один путь", сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Поездка в Китайскую Народную Республику давно обсуждалась, анонсировалась уже. Основная тема - это сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по поводу обсуждения его идеи "Один пояс - один путь". Большое мероприятие", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что за последние годы этот процесс развивается, идет очень активно и успешно.
"И Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы мы развивали нашу инициативу большого евразийского партнерства, евразийского союза. Все это вместе с китайскими нашими друзьями увязывали в одно целое для достижения общих целей развития", - добавил глава государства.
"Ну ещё большой комплекс двухсторонних отношений. Они растут. В этом году мы почти, наверняка уже, ну я так надеюсь, выйдем на 200 миллиардов долларов оборота. У нас одно из основных направлений - это финансовые отношения, дальнейшее стимулирование расчётов в национальных валютах, объём растёт быстрыми темпами. Есть хорошие перспективы в высокотехнологичных областях, в сфере энергетики новые маршруты будем смотреть. В общем, там очень много вопросов. Дай Бог, чтобы времени хватило обсудить", - добавил российский лидер.
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В миреКитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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