https://ria.ru/20231013/vardanyan-1902569948.html

Путин и Алиев не обсуждали судьбу экс-министра непризнанной НКР Варданяна

Путин и Алиев не обсуждали судьбу экс-министра непризнанной НКР Варданяна - РИА Новости, 13.10.2023

Путин и Алиев не обсуждали судьбу экс-министра непризнанной НКР Варданяна

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали в ходе двусторонней встречи на полях саммита СНГ вопрос одного из бывших лидеров... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:32

2023-10-13T15:32

2023-10-13T16:06

нагорно-карабахская республика

в мире

азербайджан

рубен варданян

россия

ситуация в нагорном карабахе

дмитрий песков

владимир путин

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали в ходе двусторонней встречи на полях саммита СНГ вопрос одного из бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, поднимался ли этот вопрос на встрече лидеров двух государств. "Была часть беседы один на один достаточно продолжительная, и я не знаю, о чем там шла речь", - добавил Песков.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Ранее азербайджанское агентство АПА сообщило, что служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших лидеров непризнанной НКР.Погранслужба Азербайджана ранее сообщила, что Варданян задержан при попытке выезда в направлении Армении. Ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма на территории Азербайджана. Варданяну грозит в Азербайджане до 14 лет лишения свободы.В 2022 году Варданян отказался от гражданства России, президент РФ Владимир Путин в конце прошлого года удовлетворил заявление Варданяна о выходе из российского гражданства.

https://ria.ru/20230930/erevan-1899629313.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нагорно-карабахская республика, в мире, азербайджан, рубен варданян, россия, ситуация в нагорном карабахе, дмитрий песков, владимир путин, ильхам алиев