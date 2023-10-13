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В США назвали жизненно важный город, который может потерять Украина - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 13.10.2023 (обновлено: 18:34 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902604062.html
В США назвали жизненно важный город, который может потерять Украина
В США назвали жизненно важный город, который может потерять Украина - РИА Новости, 13.10.2023
В США назвали жизненно важный город, который может потерять Украина
Затяжной конфликт может привести Украину к еще большим территориальным потерям, включающим Одессу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:05
2023-10-13T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
украина
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Затяжной конфликт может привести Украину к еще большим территориальным потерям, включающим Одессу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Украинскому государству пришел конец. Они уже не смогут вернуться к прежнему состоянию. Я имею в виду, что они уже потеряли Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР, они никогда не смогут вернуть эти территории, как и Крым, и есть шанс, что они потеряют еще больше", — сказал он.По мнению эксперта, для сохранения жизнеспособности Украине необходим выход к Черному морю. При этом Риттер не исключил, что крупный прибрежный город Одесса может перейти к России, тем более что там проживает большое количество русскоговорящего населения."Если сейчас Россия установит контроль над Одессой, то это станет ужасным ударом для Украины", — заключил военный.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231013/vsu-1902585253.html
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902548183.html
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в мире, одесса, россия, украина, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США назвали жизненно важный город, который может потерять Украина

Экс-разведчик Риттер: Украина может потерять больше территорий, включая Одессу

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Затяжной конфликт может привести Украину к еще большим территориальным потерям, включающим Одессу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Украинскому государству пришел конец. Они уже не смогут вернуться к прежнему состоянию. Я имею в виду, что они уже потеряли Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР, они никогда не смогут вернуть эти территории, как и Крым, и есть шанс, что они потеряют еще больше", — сказал он.
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По мнению эксперта, для сохранения жизнеспособности Украине необходим выход к Черному морю. При этом Риттер не исключил, что крупный прибрежный город Одесса может перейти к России, тем более что там проживает большое количество русскоговорящего населения.
"Если сейчас Россия установит контроль над Одессой, то это станет ужасным ударом для Украины", — заключил военный.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияУкраинаСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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