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Путин: на Украине уничтожены все основные отрасли производства - РИА Новости, 13.10.2023
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16:29 13.10.2023 (обновлено: 17:27 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902590628.html
Путин: на Украине уничтожены все основные отрасли производства
Путин: на Украине уничтожены все основные отрасли производства - РИА Новости, 13.10.2023
Путин: на Украине уничтожены все основные отрасли производства
Предложение Евросоюза, сделанное Украине, было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми гордилась советская Украина, но сейчас... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:29
2023-10-13T17:27
украина
евросоюз
владимир путин
снг
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Предложение Евросоюза, сделанное Украине, было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми гордилась советская Украина, но сейчас можно увидеть, что именно это в стране и происходит, заявил президент России Владимир Путин."Если почитать то, что Евросоюз предлагал тогда Украине, то, что, видимо, сейчас реализуется, это просто было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то советская Украина гордилась. Но мы сейчас и наблюдаем, что там ничего и не осталось уже", - сказал Путин на пресс-конференции, посвященной итогам визита в Киргизию.Президент России Владимир Путин находится с официальным визитов в Киргизии. Глава государства принял участие в заседании Совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств, а также провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принял участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.
https://ria.ru/20231013/putin-1902589553.html
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украина, евросоюз, владимир путин, снг, в мире
Украина, Евросоюз, Владимир Путин, СНГ, В мире
Путин: на Украине уничтожены все основные отрасли производства

Путин: предложение ЕС Украине было равнозначно уничтожению основных отраслей

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Предложение Евросоюза, сделанное Украине, было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми гордилась советская Украина, но сейчас можно увидеть, что именно это в стране и происходит, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Если почитать то, что Евросоюз предлагал тогда Украине, то, что, видимо, сейчас реализуется, это просто было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то советская Украина гордилась. Но мы сейчас и наблюдаем, что там ничего и не осталось уже", - сказал Путин на пресс-конференции, посвященной итогам визита в Киргизию.
Президент России Владимир Путин находится с официальным визитов в Киргизии. Глава государства принял участие в заседании Совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств, а также провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принял участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.
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