Путин: на Украине уничтожены все основные отрасли производства
Путин: предложение ЕС Украине было равнозначно уничтожению основных отраслей
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе. Архивное фото
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Предложение Евросоюза, сделанное Украине, было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми гордилась советская Украина, но сейчас можно увидеть, что именно это в стране и происходит, заявил президент России Владимир Путин.
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"Если почитать то, что Евросоюз предлагал тогда Украине, то, что, видимо, сейчас реализуется, это просто было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то советская Украина гордилась. Но мы сейчас и наблюдаем, что там ничего и не осталось уже", - сказал Путин на пресс-конференции, посвященной итогам визита в Киргизию.
Президент России Владимир Путин находится с официальным визитов в Киргизии. Глава государства принял участие в заседании Совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств, а также провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принял участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.