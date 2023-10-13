https://ria.ru/20231013/ukraina-1902590628.html

Путин: на Украине уничтожены все основные отрасли производства

Путин: на Украине уничтожены все основные отрасли производства - РИА Новости, 13.10.2023

Путин: на Украине уничтожены все основные отрасли производства

Предложение Евросоюза, сделанное Украине, было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми гордилась советская Украина, но сейчас... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:29

2023-10-13T16:29

2023-10-13T17:27

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Предложение Евросоюза, сделанное Украине, было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми гордилась советская Украина, но сейчас можно увидеть, что именно это в стране и происходит, заявил президент России Владимир Путин."Если почитать то, что Евросоюз предлагал тогда Украине, то, что, видимо, сейчас реализуется, это просто было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то советская Украина гордилась. Но мы сейчас и наблюдаем, что там ничего и не осталось уже", - сказал Путин на пресс-конференции, посвященной итогам визита в Киргизию.Президент России Владимир Путин находится с официальным визитов в Киргизии. Глава государства принял участие в заседании Совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств, а также провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принял участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.

https://ria.ru/20231013/putin-1902589553.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, евросоюз, владимир путин, снг, в мире