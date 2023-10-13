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"Два котла". В США раскрыли шокирующие подробности с фронта - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 13.10.2023 (обновлено: 14:26 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902534212.html
"Два котла". В США раскрыли шокирующие подробности с фронта
"Два котла". В США раскрыли шокирующие подробности с фронта - РИА Новости, 13.10.2023
"Два котла". В США раскрыли шокирующие подробности с фронта
ВСУ оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:16
2023-10-13T14:26
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ВСУ оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of."Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже. Так как русские их просто уничтожают", — сказал он. По мнению эксперта, очень скоро конфликт закончится полным крахом украинской армии. "У ВСУ заканчиваются люди и вооружение. Контрнаступление просто остановилось", — заключил Риттер. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231013/sholts-1902508137.html
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902484156.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Два котла". В США раскрыли шокирующие подробности с фронта

Экс-разведчик Риттер: ВС России возьмут в котел ВСУ в двух областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ВСУ оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

"Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже. Так как русские их просто уничтожают", — сказал он.
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Вчера, 13:08
По мнению эксперта, очень скоро конфликт закончится полным крахом украинской армии.
"У ВСУ заканчиваются люди и вооружение. Контрнаступление просто остановилось", — заключил Риттер.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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