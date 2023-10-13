"Два котла". В США раскрыли шокирующие подробности с фронта
Экс-разведчик Риттер: ВС России возьмут в котел ВСУ в двух областях
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ВСУ оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.
"Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже. Так как русские их просто уничтожают", — сказал он.
"Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже. Так как русские их просто уничтожают", — сказал он.
По мнению эксперта, очень скоро конфликт закончится полным крахом украинской армии.
"У ВСУ заканчиваются люди и вооружение. Контрнаступление просто остановилось", — заключил Риттер.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.