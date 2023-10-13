https://ria.ru/20231013/ukraina-1902534212.html

"Два котла". В США раскрыли шокирующие подробности с фронта

"Два котла". В США раскрыли шокирующие подробности с фронта - РИА Новости, 13.10.2023

"Два котла". В США раскрыли шокирующие подробности с фронта

ВСУ оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:16

2023-10-13T14:16

2023-10-13T14:26

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ВСУ оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of."Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже. Так как русские их просто уничтожают", — сказал он. По мнению эксперта, очень скоро конфликт закончится полным крахом украинской армии. "У ВСУ заканчиваются люди и вооружение. Контрнаступление просто остановилось", — заключил Риттер. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231013/sholts-1902508137.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины