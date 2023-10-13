https://ria.ru/20231013/telegram-1902685256.html

Дуров усомнился в возможности использовать Telegram для усиления пропаганды

Дуров усомнился в возможности использовать Telegram для усиления пропаганды - РИА Новости, 13.10.2023

Дуров усомнился в возможности использовать Telegram для усиления пропаганды

Пользователи Telegram могут видеть только тот контент, на который они подписаны, поэтому маловероятно, что мессенджер можно использовать для значительного... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T22:37

2023-10-13T22:37

2023-10-13T22:37

технологии

павел дуров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901588428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef9171f75c908fc95b64c73357335977.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram могут видеть только тот контент, на который они подписаны, поэтому маловероятно, что мессенджер можно использовать для значительного усиления пропаганды, считает основатель Telegram Павел Дуров. "В отличие от других приложений, которые с помощью алгоритмов продвигают шокирующий контент неподозревающим людям, в Telegram пользователи получают только тот контент, на который они подписаны. Поэтому маловероятно то, что Telegram-каналы могут использоваться для значительного усиления пропаганды. Напротив, они служат уникальным источников информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по проверке фактов", - объяснил Дуров. Он отметил, что ранее на этой неделе движение ХАМАС использовало мессенджер для предупреждения, чтобы жители израильского города Ашкелон покинули территорию до начала ракетного удара. "Поможет ли блокировка их канала спасти жизни людей или поставит под угрозу еще больше жизней? Всегда заманчиво действовать под воздействием эмоций. Но такие сложные ситуации требуют тщательного продумывания, которое должно принимать во внимание разницу между социальными платформами", - пишет основатель Telegram, указывая что вопрос освещения военных действий редко бывает очевидным. Дуров также добавил, что модераторы мессенджера и искусственный интеллект ежедневно удаляют миллионы вредоносных материалов.

https://ria.ru/20231008/ivrit-1901366266.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, павел дуров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году