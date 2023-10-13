https://ria.ru/20231013/sud-1902651938.html

Басманный суд арестовал одного из адвокатов Навального

Басманный суд арестовал одного из адвокатов Навального - РИА Новости, 13.10.2023

Басманный суд арестовал одного из адвокатов Навального

Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал адвоката Игоря Сергунина, который представляет интересы Алексея Навального, до РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:33

2023-10-13T19:33

2023-10-13T19:47

происшествия

алексей навальный

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал адвоката Игоря Сергунина, который представляет интересы Алексея Навального, до 13 декабря, сообщили РИА Новости в суде.Ранее СК просил арестовать Сергунина."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И.С меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы. Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следователя, который настаивал на соблюдении адвокатской тайны.Ранее ряд СМИ сообщил, что были проведены обыски у адвокатов Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, являющихся защитниками Навального.

https://ria.ru/20231013/navalnyy-1902641620.html

https://ria.ru/20230927/prigovor-1898997806.html

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происшествия, алексей навальный