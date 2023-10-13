https://ria.ru/20231013/standarty-1902556907.html

Двойные стандарты в США вызывают вопросы на Западе, считает эксперт

Двойные стандарты в США вызывают вопросы на Западе, считает эксперт - РИА Новости, 13.10.2023

Двойные стандарты в США вызывают вопросы на Западе, считает эксперт

США обвиняют Россию в агрессии против Украины, но закрывают глаза на действия Израиля в секторе Газа, такие двойные стандарты в политике Вашингтона вызывают... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:09

2023-10-13T15:09

2023-10-13T15:11

в мире

израиль

палестина

россия

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США обвиняют Россию в агрессии против Украины, но закрывают глаза на действия Израиля в секторе Газа, такие двойные стандарты в политике Вашингтона вызывают вопросы у гражданского общества на Западе, заявил публицист, специалист по истории Ближнего Востока Артем Кирпиченок. "В ходе конфликта на Украине Запад, прежде всего, обвиняет Россию в агрессии против суверенной страны в оккупации, в бомбежке объектов гражданской инфраструктуры, но что мы видим на территории Палестины: мы видим массивные бомбежки объектов гражданской инфраструктуры, мы видим убийства гражданских лиц израильскими военными", - сказал эксперт на пресс-конференции "Палестино-израильский конфликт: украинский опыт и украинский след" в медиагруппе "Россия сегодня". Мероприятие организовано в рамках спецпроекта "Украинское досье". Он отметил, что в отличие от подвергшейся беспрецедентному давлению России, для Израиля такие действия "не имеют никаких последствий" со стороны западных стран, что вызывает вопросы у представителей гражданского общества в Европе и США. "Когда руководство США говорит, что мы помогаем Украине сопротивляться российской агрессии, и в то же самое время говорит, что мы теперь помогаем Израилю, у гражданского общества на Западе возникают многочисленные вопросы. Мы видим, что и в США, и в странах Евросоюза сейчас проходят массовые демонстрации в поддержку Палестины", - добавил он. Несколько сотен человек собрались в четверг вечером на площади Республики в столице Франции. Многие пришли с палестинскими флагами. На плакатах участников были видны надписи: "Остановите Израиль!". Они скандировали: "Израиль - убийца!", "Все мы - палестинцы", сообщил корреспондент РИА Новости. На этой неделе акции в поддержку Палестины, также запрещенные региональными службами охраны правопорядка, прошли в Марселе, Лионе и Нанте. Все манифестации разогнала полиция. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году