https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902664814.html

Спецоперация, 13 октября: формальное завершение контрнаступления ВСУ

Спецоперация, 13 октября: формальное завершение контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023

Спецоперация, 13 октября: формальное завершение контрнаступления ВСУ

О формальном конце наступления ВСУ, украинском фейке о ВМФ России, ходе спецоперации и атаке дронов — в материале РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T20:10

2023-10-13T20:10

2023-10-13T20:37

специальная военная операция на украине

в мире

россия

черкасская область

киев

василий небензя

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857464330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d463e7ea86aa0bae104e4f7968c62d70.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. О формальном конце наступления ВСУ, украинском фейке о ВМФ России, ходе спецоперации и атаке дронов — в материале РИА Новости.Итоги СВО за неделюУкраинские войска за неделю потеряли более 5300 военнослужащих убитыми и ранеными, не менее 317 единиц техники, не считая различных беспилотников, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.По данным военного ведомства, ВС России нанесли восемь групповых дальних ударов "Искандер-М" и беспилотниками по военным складам, цехам оборонных предприятий, местам дислокации бойцов ВСУ, националистов и наемников.В частности, военные уничтожили склады хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки ВСУ "Херсон", склад военной техники на судоремонтном заводе "Дунайсудосервис" в Ильичевске Одесской области, а также базу горючего на аэродроме "Умань" в Черкасской области.Кроме того, российские военные уничтожили склады с авиабомбами и ракетами в Дубиевке Черкасской области и Прилуках Черниговской области, хранилища авиатоплива на аэродромах "Озерное" у Житомира и "Миргород" в Полтавской области. Также за неделю оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия вывели из строя пусковую установку ракетного комплекса "Точка-У" в районе Пересечного Харьковской области, комплекс ПВО С-300 в районе Николаева и две РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в Николаевской области.Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ. В Запорожской области сбили украинский штурмовик Су-25, еще один однотипный штурмовик уничтожили на аэродроме "Долгинцево" Днепропетровской области. Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной. По данным Минобороны, за семь дней российская армия отразила 97 атак противника на всех направлениях. ВСУ проявляли высокую активность на Купянском направлении, где ВС России отбили 46 атак и уничтожили более 830 военных и 43 единицы техники противника. На Краснолиманском направлении российская армия отразила за неделю 22 атаки противника. Киев потерял более 895 военных и 46 единиц техники. На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 17 атак ВСУ, противник потерял более 1580 военных и 71 единицу техники.На Южнодонецком направление российским войскам удалось улучшить положение по переднему краю, при этом бойцы отразили восемь атак противника. Потери ВСУ за семь дней достигли более 1285 военнослужащих и 47 единиц техники.Заметно снизилась активность противника на Запорожском направлении. За прошедшую неделю ВСУ предприняли там четыре безуспешные атаки, в которых потеряли более 385 военных и 40 единиц техники. На Херсонском направлении противник продолжил безуспешные попытки занять плацдармы на островах и левом берегу Днепра, потеряв при этом до 325 человек личного состава.Атаки дроновКиев продолжает атаковать российские регионы с помощью беспилотников. В пятницу средства ПВО сбили два украинских дрона самолетного типа над Белгородской и Брянской областями.Накануне тяжелое ранение после удара БПЛА на окраине Белгорода получил журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи. Сегодня стало известно, что его состояние удалось стабилизировать, молодой человек на искусственной вентиляции легких, в медикаментозной коме. Его супруга также в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии, в сознании, дышит сама. Пара потеряла четырехлетнюю дочь.Громкие звуки в пятницу раздавались в районе Северного мола в Севастополе. В украинском сегменте сети распространялись сведения о "взрыве" на одном из кораблей Военно-морского флота России. В пресс-службе Черноморского флота пояснили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты проходили плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне, с ними и были связаны громкие звуки.Дипломатические спорыФормальное завершение украинского контрнаступления провозгласил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Он напомнил, в последние несколько дней Вооруженные силы перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Еще одна дискуссия о спецоперации развернулась на "парламентской двадцатке" в Индии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко публично ответила зампреду Европарламента Николе Бир, обвинившей Россию в "нападении на Украину". Она напомнила, что именно Киев восемь лет обстреливал Донбасс и уклонялся от исполнения Минских соглашений, а Запад ему в этом потворствовал. На слова об убийствах мирных граждан представитель Италии недовольно развел руками. В завершение спикер Совфеда пригласила Бир на дискуссию тет-а-тет, но ответа на последовало.

https://ria.ru/20231008/video-1901312477.html

https://ria.ru/20231012/ssha-1902084341.html

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

https://ria.ru/20231013/vsu-1902585253.html

россия

черкасская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, черкасская область, киев, василий небензя, валентина матвиенко, совет федерации рф, вооруженные силы украины, оон, су-25, зрк с-300