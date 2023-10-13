Токаев призвал расширить СБ ООН государствами из разных регионов
Токаев призвал расширить СБ ООН странами, представляющими все регионы мира
Заседание СБ ООН. Архивное фото
АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Совет безопасности ООН должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга, сообщает пресс-служба главы республики.
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"Нам нельзя забегать вперед в деле реформирования Совета Безопасности ООН. На наш взгляд, этот важнейший орган должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга. Отрадно, что эта позиция, по сути, является общей для присутствующих здесь глав государств, – цитирует выступление Токаева на заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Бишкеке его пресс-служба.
Президент Казахстана отметил, что на фоне нынешнего застоя в Совете Безопасности ООН ему представляется возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации.
Также казахстанский лидер высказался о ситуации на Ближнем Востоке.
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"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявил Токаев.
Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.