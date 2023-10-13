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Токаев призвал расширить СБ ООН государствами из разных регионов

Токаев призвал расширить СБ ООН государствами из разных регионов - РИА Новости, 13.10.2023

Токаев призвал расширить СБ ООН государствами из разных регионов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Совет безопасности ООН должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:00

2023-10-13T15:00

2023-10-13T15:25

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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Совет безопасности ООН должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга, сообщает пресс-служба главы республики. "Нам нельзя забегать вперед в деле реформирования Совета Безопасности ООН. На наш взгляд, этот важнейший орган должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга. Отрадно, что эта позиция, по сути, является общей для присутствующих здесь глав государств, – цитирует выступление Токаева на заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Бишкеке его пресс-служба. Президент Казахстана отметил, что на фоне нынешнего застоя в Совете Безопасности ООН ему представляется возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации. Также казахстанский лидер высказался о ситуации на Ближнем Востоке. "Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявил Токаев. Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.

https://ria.ru/20231002/oon-1899823315.html

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в мире, оон, касым-жомарт токаев, казахстан, бишкек, юг, совет безопасности оон, снг