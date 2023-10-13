Рейтинг@Mail.ru
Токаев призвал расширить СБ ООН государствами из разных регионов - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 13.10.2023 (обновлено: 15:25 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sovbez-1902553978.html
Токаев призвал расширить СБ ООН государствами из разных регионов
Токаев призвал расширить СБ ООН государствами из разных регионов - РИА Новости, 13.10.2023
Токаев призвал расширить СБ ООН государствами из разных регионов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Совет безопасности ООН должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:00
2023-10-13T15:25
в мире
оон
касым-жомарт токаев
казахстан
бишкек
юг
совет безопасности оон
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg
АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Совет безопасности ООН должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга, сообщает пресс-служба главы республики. "Нам нельзя забегать вперед в деле реформирования Совета Безопасности ООН. На наш взгляд, этот важнейший орган должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга. Отрадно, что эта позиция, по сути, является общей для присутствующих здесь глав государств, – цитирует выступление Токаева на заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Бишкеке его пресс-служба. Президент Казахстана отметил, что на фоне нынешнего застоя в Совете Безопасности ООН ему представляется возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации. Также казахстанский лидер высказался о ситуации на Ближнем Востоке. "Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявил Токаев. Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.
https://ria.ru/20231002/oon-1899823315.html
казахстан
бишкек
юг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_7b1f14be495644a18aed135a86c4848c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, касым-жомарт токаев, казахстан, бишкек, юг, совет безопасности оон, снг
В мире, ООН, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Бишкек, Юг, Совет Безопасности ООН, СНГ
Токаев призвал расширить СБ ООН государствами из разных регионов

Токаев призвал расширить СБ ООН странами, представляющими все регионы мира

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заседание СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Совет безопасности ООН должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга, сообщает пресс-служба главы республики.
«
"Нам нельзя забегать вперед в деле реформирования Совета Безопасности ООН. На наш взгляд, этот важнейший орган должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга. Отрадно, что эта позиция, по сути, является общей для присутствующих здесь глав государств, – цитирует выступление Токаева на заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Бишкеке его пресс-служба.
Президент Казахстана отметил, что на фоне нынешнего застоя в Совете Безопасности ООН ему представляется возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации.
Также казахстанский лидер высказался о ситуации на Ближнем Востоке.
«
"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявил Токаев.
Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Состав СБ ООН не отражает политических реалий в мире, заявил МИД Сирии
2 октября, 06:06
 
В миреООНКасым-Жомарт ТокаевКазахстанБишкекЮгСовет Безопасности ООНСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала