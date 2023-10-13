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Стало известно, туристы из каких стран приезжают в Сочи играть в казино - РИА Новости, 13.10.2023
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Туризм
 
02:32 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sochi-1902268696.html
Стало известно, туристы из каких стран приезжают в Сочи играть в казино
Стало известно, туристы из каких стран приезжают в Сочи играть в казино - РИА Новости, 13.10.2023
Стало известно, туристы из каких стран приезжают в Сочи играть в казино
Туристы из почти 40 стран в первом полугодии 2023 года приезжали в Сочи и посещали игорную зону "Красная Поляна", рассказал РИА Новости гендиректор игорной зоны РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T02:32
2023-10-13T02:32
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СОЧИ, 13 окт — РИА Новости. Туристы из почти 40 стран в первом полугодии 2023 года приезжали в Сочи и посещали игорную зону "Красная Поляна", рассказал РИА Новости гендиректор игорной зоны курорта Павел Перов. "На сегодняшний день доля иностранных гостей в игорной зоне "Красная Поляна" составляет 5 процентов, они приезжают из порядка 40 стран. В количественном выражении это 27 тысяч визитов за первые шесть месяцев 2023 года", — сообщил он в кулуарах "Форума туристических территорий". По его словам, до пандемии зарубежных гостей было больше — до 27 процентов. "Мы работаем с новыми рынками и направлениями, чтобы в будущем усилить международный потенциал игорной зоны", — добавил он. Гендиректор игорной зоны курорта уточнил, что среди иностранных посетителей — туристы из Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Китая, Израиля, Турции, Грузии, Индии, Австралии, Латвии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сербии и других стран.
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туризм, новости - туризм, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи
Стало известно, туристы из каких стран приезжают в Сочи играть в казино

Глава игорной зоны Сочи: играть в казино приезжают туристы почти из 40 стран

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаКазино в Сочи
Казино в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
СОЧИ, 13 окт — РИА Новости. Туристы из почти 40 стран в первом полугодии 2023 года приезжали в Сочи и посещали игорную зону "Красная Поляна", рассказал РИА Новости гендиректор игорной зоны курорта Павел Перов.
"На сегодняшний день доля иностранных гостей в игорной зоне "Красная Поляна" составляет 5 процентов, они приезжают из порядка 40 стран. В количественном выражении это 27 тысяч визитов за первые шесть месяцев 2023 года", — сообщил он в кулуарах "Форума туристических территорий".
По его словам, до пандемии зарубежных гостей было больше — до 27 процентов. "Мы работаем с новыми рынками и направлениями, чтобы в будущем усилить международный потенциал игорной зоны", — добавил он.
Гендиректор игорной зоны курорта уточнил, что среди иностранных посетителей — туристы из Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Китая, Израиля, Турции, Грузии, Индии, Австралии, Латвии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сербии и других стран.
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