https://ria.ru/20231013/sochi-1902268696.html

Стало известно, туристы из каких стран приезжают в Сочи играть в казино

Стало известно, туристы из каких стран приезжают в Сочи играть в казино - РИА Новости, 13.10.2023

Стало известно, туристы из каких стран приезжают в Сочи играть в казино

Туристы из почти 40 стран в первом полугодии 2023 года приезжали в Сочи и посещали игорную зону "Красная Поляна", рассказал РИА Новости гендиректор игорной зоны РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T02:32

2023-10-13T02:32

2023-10-13T02:32

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туризм

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сочи

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СОЧИ, 13 окт — РИА Новости. Туристы из почти 40 стран в первом полугодии 2023 года приезжали в Сочи и посещали игорную зону "Красная Поляна", рассказал РИА Новости гендиректор игорной зоны курорта Павел Перов. "На сегодняшний день доля иностранных гостей в игорной зоне "Красная Поляна" составляет 5 процентов, они приезжают из порядка 40 стран. В количественном выражении это 27 тысяч визитов за первые шесть месяцев 2023 года", — сообщил он в кулуарах "Форума туристических территорий". По его словам, до пандемии зарубежных гостей было больше — до 27 процентов. "Мы работаем с новыми рынками и направлениями, чтобы в будущем усилить международный потенциал игорной зоны", — добавил он. Гендиректор игорной зоны курорта уточнил, что среди иностранных посетителей — туристы из Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Китая, Израиля, Турции, Грузии, Индии, Австралии, Латвии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сербии и других стран.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи