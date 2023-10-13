https://ria.ru/20231013/sng-1902564169.html

Палестина должна стать независимой: Путин оценил потери в Газе

Палестина должна стать независимой: Путин оценил потери в Газе - РИА Новости, 13.10.2023

Палестина должна стать независимой: Путин оценил потери в Газе

На саммите СНГ в Бишкеке встретились руководители России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана. Владимир... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:52

2023-10-13T15:52

2023-10-13T18:39

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Михаил Катков. На саммите СНГ в Бишкеке встретились руководители России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана. Владимир Путин подчеркнул: в условиях меняющегося мира такое сотрудничество особенно ценно, и его нужно интенсивно развивать. О чем говорили главы государств — в материале РИА Новости.Новый миропорядокГеополитическая обстановка очень сложная. Тем не менее СНГ, по мнению российского лидера, остается надежным и эффективным форматом взаимодействия. Там выстраивают отношения исключительно на основе партнерства и взаимной выгоды.Третьи силы пытаются надавить и на Москву, и на партнеров, но чем активнее они это делают, тем больше в странах СНГ опираются на национальные интересы. "Важно работать с единомышленниками из других регионов мира. В этом контексте дополнительные возможности открывает расширение БРИКС", — добавил Путин. В следующем году Россия председательствует в этом объединении и будет продвигать интересы СНГ на этой площадке."Мир переживает необратимые перемены. Прежде всего это тенденции в мировой экономике, за которыми следует все остальное. Страны так называемого золотого миллиарда утрачивают свое лидерство, а объемы производства растут в странах Глобального Юга. Это объективный процесс, от которого никуда не деться, — продолжил президент. — Формируется многополярный мир. Только на основе суверенного равенства государств можно обеспечить безопасность и оптимальные условия развития для всех стран".Узкая группа стран не хочет расставаться со статусом гегемона, поэтому активно разжигает старые и новые очаги конфликта. В том числе это касается Украины. "СВО — это не начало войны, а попытка ее прекратить", — напомнил Путин.Сейчас в центре общемирового внимания ближневосточный конфликт. США и их союзники старались монополизировать это направление, но не учитывали точку зрения других, особенно палестинцев, указал президент. В итоге это привело к трагедии. "В случае наземной операции Израиля в Газе потери среди гражданского населения будут совершенно неприемлемыми. Нужно создать независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме", — уверен российский лидер. К слову, уже на итоговой пресс-конференции президент отметил, что Москва готова оказать посредничество в разрешении конфликта, поскольку имеет налаженные контакты с израильской стороной.Напомнил он и про карабахский конфликт. "Как известно, в течение трех лет Россия предпринимала значительные усилия для недопущения эскалации. Глава Азербайджана Ильхам Алиев может подтвердить, что все это время велась кропотливая работа. На повестке дня стоит разработка мирного договора. Москва готова организовать для этого переговоры в любом удобном формате", — отметил Путин. Позднее вернувшись к этой теме, президент заявил, что не видит "проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе".Россия предлагает партнерам по СНГ усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом. Президент упомянул озабоченность Таджикистана, связанную с угрозами из Афганистана. Также нужно усилить борьбу с коррупцией, наркотиками, финансированием терроризма. И продолжить налаживать связи в спорте, культуре и других сферах.Российский лидер поблагодарил руководителя Казахстана Касым-Жомарта Токаева за инициативу продвигать русский язык в качестве языка международного общения на постсоветском пространстве. "Это наше общее достояние", — считает Путин. По предложению главы Казахстана, 13 октября в Бишкеке подписали учредительный договор и устав Международной организации по русскому языку.Троих потерялиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко отметил: главной целью создания СНГ было не допустить разрыва межгосударственных связей после развала СССР. Запад это до сих пор не устраивает, поэтому там стараются всячески ослабить постсоветское пространство. "Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения", — сказал Лукашенко.По его мнению, руководителям СНГ нельзя спокойно наблюдать за происходящим, потому что их "могут порвать на части, а пострадают простые люди". "Сегодня время критичнее оценить ситуацию в нашем содружестве. Нам не следует прятать голову в песок. Мы же видим, что все застарелые конфликты, которые нам подбросили в свое время, неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями", — пояснил Лукашенко. При этом решить проблемы способны только те, кто воспитан в СССР, а молодежь "вряд ли справится". "Большинство из них уже не понимают многих ценностей и выгод, которые нас объединяли и пока что объединяют теперь", — уточнил белорусский лидер.Его радует, что в странах Центральной Азии в школах и университетах преподают на русском языке. Языковой вопрос не менее важный, чем экономический. "Мы не хотим, чтобы наша молодежь общалась между собой через переводчика или только на английском", — заключил Лукашенко.Связующее звеноПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже обеспокоен нарастающими геополитическими противоречиями, а также усилением волатильности в мировой экономике. Астана принципиально выступает против санкций, которые губят глобальную торговлю и подрывают благополучие государств.Также Токаев прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. "Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", — заявил он.Что касается СНГ, то казахстанский лидер призвал участников встречи углублять экономические связи. В частности, нужно устранить торговые барьеры и прокладывать транспортные коридоры. "Нам необходимо воспользоваться своими уникальными географическими преимуществами и связать глобальные рынки, превратив наш регион в крупнейший транспортно-логистический хаб", — подчеркнул Токаев.Относительно русского языка он сказал, что профильная международная организация открыта для всех стран и "абсолютно актуальна с точки зрения глобального гуманитарного сотрудничества". И заверил: продвижение русского языка нисколько не ограничит развитие национальных идентичностей.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

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