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Токаев предложил создать проект сопряжения главных транспортных артерий СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
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14:45 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sng-1902548477.html
Токаев предложил создать проект сопряжения главных транспортных артерий СНГ
Токаев предложил создать проект сопряжения главных транспортных артерий СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Токаев предложил создать проект сопряжения главных транспортных артерий СНГ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главам государств СНГ разработать концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:45
2023-10-13T14:45
экономика
технологии
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главам государств СНГ разработать концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств- участников Содружества, сообщила пресс-служба главы республики. "Касым-Жомарт Токаев предложил разработать концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. По его мнению, данный документ станет новым транзитно-логистическим кодом евразийского пространства с учетом интересов стран Содружества", - говорится в сообщении. Также Токаев отдельно остановился на значимости мер по модернизации существующей инфраструктуры, упрощении административных процедур и внедрении интегрированных логистических решений, в том числе цифровых, для укрепления транзитного потенциала стран. "Нам необходимо воспользоваться своими уникальными географическими преимуществами и связать глобальные рынки, превратив наш регион в крупнейший транспортно-логистический хаб. В условиях формирования новой экономической географии мира и роста торговых потоков это направление обретает стратегическую значимость", - цитирует президента Казахстана его пресс-служба.
https://ria.ru/20231013/sng-1902500384.html
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экономика, технологии, казахстан, касым-жомарт токаев, снг, содружество , в мире, общество
Экономика, Технологии, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, Содружество , В мире, Общество
Токаев предложил создать проект сопряжения главных транспортных артерий СНГ

Токаев предложил создать концепцию сопряжения главных транспортных артерий в СНГ

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главам государств СНГ разработать концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств- участников Содружества, сообщила пресс-служба главы республики.
"Касым-Жомарт Токаев предложил разработать концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. По его мнению, данный документ станет новым транзитно-логистическим кодом евразийского пространства с учетом интересов стран Содружества", - говорится в сообщении.
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Также Токаев отдельно остановился на значимости мер по модернизации существующей инфраструктуры, упрощении административных процедур и внедрении интегрированных логистических решений, в том числе цифровых, для укрепления транзитного потенциала стран.
"Нам необходимо воспользоваться своими уникальными географическими преимуществами и связать глобальные рынки, превратив наш регион в крупнейший транспортно-логистический хаб. В условиях формирования новой экономической географии мира и роста торговых потоков это направление обретает стратегическую значимость", - цитирует президента Казахстана его пресс-служба.
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ЭкономикаТехнологииКазахстанКасым-Жомарт ТокаевСНГСодружествоВ миреОбщество
 
 
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