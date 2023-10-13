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Путин пригласил лидеров стран СНГ на следующий саммит в Москву - РИА Новости, 13.10.2023
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13:46 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sng-1902523110.html
Путин пригласил лидеров стран СНГ на следующий саммит в Москву
Путин пригласил лидеров стран СНГ на следующий саммит в Москву - РИА Новости, 13.10.2023
Путин пригласил лидеров стран СНГ на следующий саммит в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Москву на саммит СНГ, который планируется провести 8 октября 2024 года. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:46
2023-10-13T13:46
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киргизия
россия
снг
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Москву на саммит СНГ, который планируется провести 8 октября 2024 года. "Отмечу, что насыщенная программа председательства России в Содружестве включает в общей сложности порядка 150 самых разнообразных мероприятий. Главным из них, разумеется, станет очередной саммит СНГ, который мы намечаем провести 8 октября 2024 года в Москве. И конечно, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех вас принять в нем участие", - сказал он на заседании саммита СНГ в расширенном составе. Путин подчеркнул, что Москва в ходе своего председательства в СНГ будет действовать в тесной координации с нынешним председателем - Киргизией и будущим председателем (в 2025 году) Таджикистаном и стремиться обеспечить преемственность в реализации инициатив.
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в мире, москва, киргизия, россия, снг, владимир путин
В мире, Москва, Киргизия, Россия, СНГ, Владимир Путин
Путин пригласил лидеров стран СНГ на следующий саммит в Москву

Путин пригласил лидеров стран СНГ в Москву на саммит в 2024 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Москву на саммит СНГ, который планируется провести 8 октября 2024 года.
"Отмечу, что насыщенная программа председательства России в Содружестве включает в общей сложности порядка 150 самых разнообразных мероприятий. Главным из них, разумеется, станет очередной саммит СНГ, который мы намечаем провести 8 октября 2024 года в Москве. И конечно, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех вас принять в нем участие", - сказал он на заседании саммита СНГ в расширенном составе.
Путин подчеркнул, что Москва в ходе своего председательства в СНГ будет действовать в тесной координации с нынешним председателем - Киргизией и будущим председателем (в 2025 году) Таджикистаном и стремиться обеспечить преемственность в реализации инициатив.
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