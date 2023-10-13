https://ria.ru/20231013/sng-1902503735.html

Лукашенко призвал страны СНГ сохранить русский язык

Лукашенко призвал страны СНГ сохранить русский язык - РИА Новости, 13.10.2023

Лукашенко призвал страны СНГ сохранить русский язык

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал учреждение в СНГ международной организации по русскому языку, что является одним из пунктов повестки дня... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:57

2023-10-13T12:57

2023-10-13T12:57

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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал учреждение в СНГ международной организации по русскому языку, что является одним из пунктов повестки дня саммита Содружества в Бишкеке, и подчеркнул, что нельзя потерять русский язык как язык межнационального общения. "Мы сегодня все разговариваем на русском языке, поэтому не так остро ощущаем эту колоссальную проблему. А ведь посмотрите на молодежь в наших республиках. Многие разговаривают на русском языке хуже и слабее, чем на английском и другом языке. Это (владение русским языком – ред.) величайшее наше достояние. Можем достучаться до того, что будем общаться через переводчика. Нельзя потерять язык межнационального общения, как его называют. И потом, я вообще не понимаю, а почему его должны потерять? Он что, вредит нам, нашему поколению? Нет. Он не должен вредить и поколению наших детей. Это наше достояние", - заявил Лукашенко на саммите СНГ в Бишкеке. Его слова приводит агентство Белта. Лукашенко подчеркнул, что всегда говорил о том, что русский язык - это не российский язык. "Это наш общий язык. Мы были в едином государстве долгое время. А исходя из концепции, что язык - это живое, творчески развивающееся, так мы же вместе развивали этот русский язык. Там частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее. Не только русских и белорусов. Поэтому зачем мы теряем русский язык?" - сказал глава белорусского государства. Президент отметил, что его радует тенденция в среднеазиатских странах, включая Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, где появляются новые школы и университеты, в которых изучают и преподают на русском языке. "Но этого мало. Поэтому вот эта инициатива по русскому языку - это не менее важная инициатива, чем какая-то из области экономики. Я уже не говорю о том, как обстоят дела у нас с русским языком по бывшему Варшавскому договору (в государствах Варшавского договора – ред.). Мы, в отличие от них, не хотим, чтобы наша молодежь общалась, как я уже сказал, между собой через переводчика или только на английском языке", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20231012/edinstvo-1902251189.html

https://ria.ru/20231013/sng-1902474770.html

бишкек

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в мире, бишкек, белоруссия, таджикистан, александр лукашенко, снг, содружество