https://ria.ru/20231013/sanktsii-1902540428.html

Токаев выступил против экономических санкций

Токаев выступил против экономических санкций - РИА Новости, 13.10.2023

Токаев выступил против экономических санкций

Казахстан против применения экономических санкций, которые оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств, заявил президент... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:25

2023-10-13T14:25

2023-10-13T14:25

казахстан

касым-жомарт токаев

экономика

санкции

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АЛМА-АТА, 13 окт - РИА Новости. Казахстан против применения экономических санкций, которые оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств – участников СНГ в Бишкеке. "Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств", – сказал президент. Отмечая нарастающие геополитические противоречия, Токаев указал на усиление волатильности в мировой экономике.

https://ria.ru/20230928/kazakhstan-1899262610.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, касым-жомарт токаев, экономика, санкции