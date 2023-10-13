https://ria.ru/20231013/sanktsii-1902540428.html
Токаев выступил против экономических санкций
Токаев выступил против экономических санкций - РИА Новости, 13.10.2023
Токаев выступил против экономических санкций
Казахстан против применения экономических санкций, которые оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств, заявил президент... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:25
2023-10-13T14:25
2023-10-13T14:25
казахстан
касым-жомарт токаев
экономика
санкции
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АЛМА-АТА, 13 окт - РИА Новости. Казахстан против применения экономических санкций, которые оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств – участников СНГ в Бишкеке. "Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств", – сказал президент. Отмечая нарастающие геополитические противоречия, Токаев указал на усиление волатильности в мировой экономике.
https://ria.ru/20230928/kazakhstan-1899262610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, касым-жомарт токаев, экономика, санкции
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Экономика, Санкции
Токаев выступил против экономических санкций
Токаев: санкции негативно влияют на торговлю в мире и благополучие государств
АЛМА-АТА, 13 окт - РИА Новости. Казахстан против применения экономических санкций, которые оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств – участников СНГ в Бишкеке.
"Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств", – сказал президент.
Отмечая нарастающие геополитические противоречия, Токаев указал на усиление волатильности в мировой экономике.
Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции