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Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану - РИА Новости, 13.10.2023
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09:55 13.10.2023 (обновлено: 09:56 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/rf-1902438514.html
Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану
Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану
Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана, отношения стран развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:55
2023-10-13T09:56
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таджикистан
киргизия
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эмомали рахмон
снг
безопасность
политика
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана, отношения стран развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет заседание Совета глав государств СНГ. "Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Мы должны (были) встретиться и констатировать, что всё идет по плану. Еще раз хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения", - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20231012/putin-1902337331.html
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россия, таджикистан, киргизия, владимир путин, эмомали рахмон, снг, безопасность, политика
Россия, Таджикистан, Киргизия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ, Безопасность, Политика
Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану

Путин: Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности, все идет по плану

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана, отношения стран развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
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"Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Мы должны (были) встретиться и констатировать, что всё идет по плану. Еще раз хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения", - добавил российский лидер.
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РоссияТаджикистанКиргизияВладимир ПутинЭмомали РахмонСНГБезопасностьПолитика
 
 
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