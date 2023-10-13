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Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану
Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану
Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана, отношения стран развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:55
2023-10-13T09:55
2023-10-13T09:56
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана, отношения стран развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет заседание Совета глав государств СНГ. "Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Мы должны (были) встретиться и констатировать, что всё идет по плану. Еще раз хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения", - добавил российский лидер.
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россия, таджикистан, киргизия, владимир путин, эмомали рахмон, снг, безопасность, политика
Россия, Таджикистан, Киргизия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ, Безопасность, Политика
Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану
Путин: Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности, все идет по плану