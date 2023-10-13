https://ria.ru/20231013/rf-1902438514.html

Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану

Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану - РИА Новости, 13.10.2023

Путин заявил, что Россия и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану

Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана, отношения стран развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:55

2023-10-13T09:55

2023-10-13T09:56

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киргизия

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эмомали рахмон

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безопасность

политика

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Вопросы безопасности решаются соответствующими структурами России и Таджикистана, отношения стран развиваются по плану, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу пройдет заседание Совета глав государств СНГ. "Всё у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Мы должны (были) встретиться и констатировать, что всё идет по плану. Еще раз хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20231012/putin-1902337331.html

https://ria.ru/20231012/rf-1902284822.html

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россия, таджикистан, киргизия, владимир путин, эмомали рахмон, снг, безопасность, политика