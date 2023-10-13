https://ria.ru/20231013/putin-1902589553.html

Путин рассказал о желании Украины создать зону свободной торговли в СНГ

Путин рассказал о желании Украины создать зону свободной торговли в СНГ - РИА Новости, 13.10.2023

Путин рассказал о желании Украины создать зону свободной торговли в СНГ

Украина всегда старалась держаться в стороне от Содружества независимых государств (СНГ), при этом проталкивала вопрос о зоне свободной торговли, полагая, что... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:25

2023-10-13T16:25

2023-10-13T17:30

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Украина всегда старалась держаться в стороне от Содружества независимых государств (СНГ), при этом проталкивала вопрос о зоне свободной торговли, полагая, что это представляет для нее какой-то экономический интерес, пока не ушла в сторону вступления в Евросоюз, заявил президент России Владимир Путин."Украина подписала когда-то договор и все уставные документы СНГ, но не ратифицировала. Украина никогда не ратифицировала. Она всегда старалась держаться в стороне. Что касается зоны свободной торговли. Да, Украина когда-то очень активно себя в этом направлении вела и просто проталкивала зону свободной торговли, полагая, что для неё это представляет какой-то экономический интерес. Но потом все ушло в сторону подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, а потом и довело до госпереворота", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент России Владимир Путин находится с официальным визитов в Киргизии. Глава государства принял участие в заседании Совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств, а также провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принял государств участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.

https://ria.ru/20231013/ukraina-1902590628.html

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