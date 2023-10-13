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Путин рассказал о желании Украины создать зону свободной торговли в СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
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16:25 13.10.2023 (обновлено: 17:30 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/putin-1902589553.html
Путин рассказал о желании Украины создать зону свободной торговли в СНГ
Путин рассказал о желании Украины создать зону свободной торговли в СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин рассказал о желании Украины создать зону свободной торговли в СНГ
Украина всегда старалась держаться в стороне от Содружества независимых государств (СНГ), при этом проталкивала вопрос о зоне свободной торговли, полагая, что... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:25
2023-10-13T17:30
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Украина всегда старалась держаться в стороне от Содружества независимых государств (СНГ), при этом проталкивала вопрос о зоне свободной торговли, полагая, что это представляет для нее какой-то экономический интерес, пока не ушла в сторону вступления в Евросоюз, заявил президент России Владимир Путин."Украина подписала когда-то договор и все уставные документы СНГ, но не ратифицировала. Украина никогда не ратифицировала. Она всегда старалась держаться в стороне. Что касается зоны свободной торговли. Да, Украина когда-то очень активно себя в этом направлении вела и просто проталкивала зону свободной торговли, полагая, что для неё это представляет какой-то экономический интерес. Но потом все ушло в сторону подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, а потом и довело до госпереворота", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент России Владимир Путин находится с официальным визитов в Киргизии. Глава государства принял участие в заседании Совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств, а также провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принял государств участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.
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украина, снг, евросоюз, владимир путин, политика, экономика, россия, киргизия, эмомали рахмон, ильхам алиев
Украина, СНГ, Евросоюз, Владимир Путин, Политика, Экономика, Россия, Киргизия, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев
Путин рассказал о желании Украины создать зону свободной торговли в СНГ

Путин: Киев держался в стороне от СНГ, но выступал за зону свободной торговли

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Украина всегда старалась держаться в стороне от Содружества независимых государств (СНГ), при этом проталкивала вопрос о зоне свободной торговли, полагая, что это представляет для нее какой-то экономический интерес, пока не ушла в сторону вступления в Евросоюз, заявил президент России Владимир Путин.
"Украина подписала когда-то договор и все уставные документы СНГ, но не ратифицировала. Украина никогда не ратифицировала. Она всегда старалась держаться в стороне. Что касается зоны свободной торговли. Да, Украина когда-то очень активно себя в этом направлении вела и просто проталкивала зону свободной торговли, полагая, что для неё это представляет какой-то экономический интерес. Но потом все ушло в сторону подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, а потом и довело до госпереворота", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Президент России Владимир Путин находится с официальным визитов в Киргизии. Глава государства принял участие в заседании Совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств, а также провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принял государств участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском Канте.
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УкраинаСНГЕвросоюзВладимир ПутинПолитикаЭкономикаРоссияКиргизияЭмомали РахмонИльхам Алиев
 
 
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