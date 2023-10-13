https://ria.ru/20231013/prigovor-1902681361.html

Троих адвокатов Навального арестовали по делу об экстремистском сообществе

Троих адвокатов Навального арестовали по делу об экстремистском сообществе - РИА Новости, 14.10.2023

Троих адвокатов Навального арестовали по делу об экстремистском сообществе

Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих задержанных в пятницу адвокатов Алексея Навального, сообщили РИА Новости РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-13T22:07

2023-10-13T22:07

2023-10-14T07:50

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих задержанных в пятницу адвокатов Алексея Навального, сообщили РИА Новости в суде."Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Липцера меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ранее суд отправил в СИЗО адвокатов Игоря Сергунина и Вадима Кобзева.По данным суда, всем им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Все три заседания прошли в закрытом режиме по ходатайству следователя. Поэтому подробности обвинений официально не разглашались.Тем не менее, сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".

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