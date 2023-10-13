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Троих адвокатов Навального арестовали по делу об экстремистском сообществе - РИА Новости, 14.10.2023
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22:07 13.10.2023 (обновлено: 07:50 14.10.2023)
https://ria.ru/20231013/prigovor-1902681361.html
Троих адвокатов Навального арестовали по делу об экстремистском сообществе
Троих адвокатов Навального арестовали по делу об экстремистском сообществе - РИА Новости, 14.10.2023
Троих адвокатов Навального арестовали по делу об экстремистском сообществе
Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих задержанных в пятницу адвокатов Алексея Навального, сообщили РИА Новости РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-13T22:07
2023-10-14T07:50
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих задержанных в пятницу адвокатов Алексея Навального, сообщили РИА Новости в суде."Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Липцера меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ранее суд отправил в СИЗО адвокатов Игоря Сергунина и Вадима Кобзева.По данным суда, всем им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Все три заседания прошли в закрытом режиме по ходатайству следователя. Поэтому подробности обвинений официально не разглашались.Тем не менее, сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
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происшествия, москва, россия, алексей липцер, вадим кобзев, алексей навальный
Происшествия, Москва, Россия, Алексей Липцер, Вадим Кобзев, Алексей Навальный
Троих адвокатов Навального арестовали по делу об экстремистском сообществе

Суд арестовал адвокатов Навального Кобзева, Липцера и Сергунина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих задержанных в пятницу адвокатов Алексея Навального, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Липцера меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ранее суд отправил в СИЗО адвокатов Игоря Сергунина и Вадима Кобзева.
По данным суда, всем им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Все три заседания прошли в закрытом режиме по ходатайству следователя. Поэтому подробности обвинений официально не разглашались.
Тем не менее, сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
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