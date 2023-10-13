https://ria.ru/20231013/posol-1902620529.html

Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля в Москве защиту населения

Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля в Москве защиту населения - РИА Новости, 13.10.2023

Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля в Москве защиту населения

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви вопросы обеспечения защиты гражданского населения Израиля и Палестины в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:43

2023-10-13T17:43

2023-10-13T18:00

израиль

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сергей вершинин

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви вопросы обеспечения защиты гражданского населения Израиля и Палестины в свете эскалации конфликта."В ходе беседы состоялось обсуждение сложившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учетом масштабной эскалации вооруженной конфронтации", - говорится в заявлении МИД РФ.В этой связи стороны рассмотрели текущие мероприятия СБ ООН и его возможные действия с упором на неотложную необходимость обеспечения защиты гражданского населения как в Израиле, так и в Палестине, предотвращения катастрофических гуманитарных последствий и распространения кризиса на другие страны региона, отметило ведомство."С российской стороны отмечалась безальтернативность эвентуального возвращения к общепризнанным международным правовым основам процесса ближневосточного урегулирования, зафиксированных в соответствующих решениях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН", - сообщил МИД РФ.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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