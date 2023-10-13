https://ria.ru/20231013/polsha-1902530314.html

Польша не изменит отношение к России независимо от выборов, считает эксперт

Польша не изменит отношение к России независимо от выборов, считает эксперт - РИА Новости, 13.10.2023

Польша не изменит отношение к России независимо от выборов, считает эксперт

Политика Польши в отношении России не изменится вне зависимости от результатов предстоящих в стране парламентских выборов, заявил РИА Новости ведущий научный... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:06

2023-10-13T14:06

2023-10-13T14:06

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украина

михаил ведерников

ярослав качиньский

дональд туск

российская академия наук

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Политика Польши в отношении России не изменится вне зависимости от результатов предстоящих в стране парламентских выборов, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников. Очередные парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Сейчас большинство в Сейме у коалиции "Объединенные правые" во главе с победившей на последних выборах партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Грядущие выборы могут привести к смене правительства, поскольку популярность правящей партии падает и приближается к 35%. Оппозиционная либеральная "Гражданская коалиция" Дональда Туска имеет большие шансы вырваться на выборах вперед. "Несмотря на то, какая сила победит, "Право и справедливость" или "Гражданская платформа", и та и другая сила, вообще политический истеблишмент достаточно последовательны в курсе по отношению к России и антироссийских санкций, консенсус существует, никаких изменений в политике, в риторике не будет", - считает Ведерников. По мнению эксперта, вопрос поддержки Украины не является ключевым в ходе избирательной кампании из-за согласия ведущих политических партий поддерживать Киев, при этом вопрос украинских беженцев и их негативного влияния на экономику страны может негативно сказаться на позициях правящей партии. "Понятно, что на фоне того, что ухудшается социально-экономическое положение, "Право и справедливость" потеряла часть избирателей, которые ранее голосовали за них из-за такой левой социальной политики, то есть 500 злотых за каждого ребенка, 13-я пенсия для старшего поколения, поддержка малоимущего молодого поколения. Но сейчас из-за того, что бюджет не резиновый, сокращается экономическая помощь, люди могут переходить к более радикальным по взглядам партиям", - поясняет эксперт. Михаил Ведерников отмечает, что у правящей партии "Право и справедливость" высокие шансы одержать победу на выборах, однако полученных ей голосов будет недостаточно, чтобы сформировать правительство в одиночку, поэтому партии придется искать партнеров среди других политических сил, которые пройдут в парламент. Ранее в Польше были опубликованы результаты предвыборных социологических исследований, которые показали различные оценки потенциальных итогов голосования. По данным соцопроса исследовательской лаборатории Kantar, за правящую партию Польши "Право и Справедливость" (PiS) готовы проголосовать 31% респондентов, а за оппозиционную "Гражданскую коалицию" (КО) - 26%. По результатам опроса, в сейм также войдут "Левые" с результатом 11%, центристский "Третий путь" (Польша 2050 - PSL) с 12% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" с 8% голосов. Данные другого соцопроса, проведенного центром CBOS, показывают, что за правящую партию Польши готовы проголосовать 35% респондентов, а за КО - 22%, кроме того, в сейм также войдут "Левые" с результатом 5% и "Конфедерация" с 6% голосов. Остальные политические силы, согласно результатам этого опроса, не смогут преодолеть избирательный барьер. Как ожидается, 15 октября явка избирателей будет высокой. Она составляет в обоих прогнозах от 66,9% до 87%.

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html

https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html

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в мире, польша, россия, украина, михаил ведерников, ярослав качиньский, дональд туск, российская академия наук, право и справедливость