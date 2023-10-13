https://ria.ru/20231013/peregovory-1902573559.html

Песков оценил перспективы переговоров между Азербайджаном и Арменией

Песков оценил перспективы переговоров между Азербайджаном и Арменией - РИА Новости, 13.10.2023

Песков оценил перспективы переговоров между Азербайджаном и Арменией

Москва по-прежнему является важным посредником для финализации урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, было бы логично, если бы это произошло... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:40

2023-10-13T15:40

2023-10-13T16:00

москва

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

армения

владимир путин

в мире

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Москва по-прежнему является важным посредником для финализации урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, было бы логично, если бы это произошло на российской площадке, президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности предоставить ее, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы слышали слова президента, мы готовы предоставить свою площадку. Президент сказал о нашей готовности сначала организовать такой марафон министерский, если потребуется, в течении не одного дня, а нескольких дней с тем, чтобы выйти на результат. Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Конечно, было бы логично, если это было все на российской площадке так или иначе. Но выбор конечно же за Баку и Ереваном. У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет, Ереван пока не совсем определился, ждем реакции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

москва

азербайджан

армения

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москва, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, армения, владимир путин, в мире