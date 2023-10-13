Косачев объяснил отказ западных стран от участия в P20
Косачев: страны Запада не поедут на P20 из-за провала антироссийской повестки
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 окт - РИА Новости. Главные "блюстители демократии" в лице США, Канады, Франции и Германии отказались от визита в Индию для участия в "парламентской двадцатке" после неудачи в продвижении антироссийской повестки, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.
Делегация российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20) .
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"Главные блюстители демократии и свободы мнений (США, Канада, Франция и Германия) воздержались от визита в Индию - видимо, после того, как не получилось вставить свои неизменные антироссийские пять копеек в повестку. И в целом, судя по атмосфере последних масштабных мероприятий, показательные выступления и гастрольные туры киевского режима теряют аудиторию", - написал Косачев.
Он отметил, что председательствующая в этом году в G20 Индия и другие страны "совершенно точно готовы" работать вместе над созданием безопасного, справедливого и многообразного мира.
"В 2024 году председательство переходит к парламенту Бразилии, где и состоится юбилейный X саммит председателей парламентов "Двадцатки". Будем надеяться, что следующей осенью повестка будет не менее объединительная при сохранении нынешней максимальной представительности здравомыслящих стран", - заключил сенатор.