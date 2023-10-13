https://ria.ru/20231013/p20-1902426418.html

Косачев объяснил отказ западных стран от участия в P20

Косачев объяснил отказ западных стран от участия в P20 - РИА Новости, 13.10.2023

Косачев объяснил отказ западных стран от участия в P20

Главные "блюстители демократии" в лице США, Канады, Франции и Германии отказались от визита в Индию для участия в "парламентской двадцатке" после неудачи в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:32

2023-10-13T08:32

2023-10-13T08:32

в мире

индия

сша

канада

константин косачев

совет федерации рф

большая двадцатка

франция

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 окт - РИА Новости. Главные "блюстители демократии" в лице США, Канады, Франции и Германии отказались от визита в Индию для участия в "парламентской двадцатке" после неудачи в продвижении антироссийской повестки, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. Делегация российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20) . "Главные блюстители демократии и свободы мнений (США, Канада, Франция и Германия) воздержались от визита в Индию - видимо, после того, как не получилось вставить свои неизменные антироссийские пять копеек в повестку. И в целом, судя по атмосфере последних масштабных мероприятий, показательные выступления и гастрольные туры киевского режима теряют аудиторию", - написал Косачев.Он отметил, что председательствующая в этом году в G20 Индия и другие страны "совершенно точно готовы" работать вместе над созданием безопасного, справедливого и многообразного мира. "В 2024 году председательство переходит к парламенту Бразилии, где и состоится юбилейный X саммит председателей парламентов "Двадцатки". Будем надеяться, что следующей осенью повестка будет не менее объединительная при сохранении нынешней максимальной представительности здравомыслящих стран", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, сша, канада, константин косачев, совет федерации рф, большая двадцатка, франция, германия