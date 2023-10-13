Рейтинг@Mail.ru
Косачев объяснил отказ западных стран от участия в P20 - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/p20-1902426418.html
Косачев объяснил отказ западных стран от участия в P20
Косачев объяснил отказ западных стран от участия в P20 - РИА Новости, 13.10.2023
Косачев объяснил отказ западных стран от участия в P20
Главные "блюстители демократии" в лице США, Канады, Франции и Германии отказались от визита в Индию для участия в "парламентской двадцатке" после неудачи в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:32
2023-10-13T08:32
в мире
индия
сша
канада
константин косачев
совет федерации рф
большая двадцатка
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529580_0:43:2987:1723_1920x0_80_0_0_11b5b5eb6003f323f000ac5f43879044.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 окт - РИА Новости. Главные "блюстители демократии" в лице США, Канады, Франции и Германии отказались от визита в Индию для участия в "парламентской двадцатке" после неудачи в продвижении антироссийской повестки, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. Делегация российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20) . &quot;Главные блюстители демократии и свободы мнений (США, Канада, Франция и Германия) воздержались от визита в Индию - видимо, после того, как не получилось вставить свои неизменные антироссийские пять копеек в повестку. И в целом, судя по атмосфере последних масштабных мероприятий, показательные выступления и гастрольные туры киевского режима теряют аудиторию&quot;, - написал Косачев.Он отметил, что председательствующая в этом году в G20 Индия и другие страны "совершенно точно готовы" работать вместе над созданием безопасного, справедливого и многообразного мира. "В 2024 году председательство переходит к парламенту Бразилии, где и состоится юбилейный X саммит председателей парламентов "Двадцатки". Будем надеяться, что следующей осенью повестка будет не менее объединительная при сохранении нынешней максимальной представительности здравомыслящих стран", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
индия
сша
канада
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529580_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_b09d07b4fd52ed1664fa673b3fc30d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, канада, константин косачев, совет федерации рф, большая двадцатка, франция, германия
В мире, Индия, США, Канада, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Большая двадцатка, Франция, Германия
Косачев объяснил отказ западных стран от участия в P20

Косачев: страны Запада не поедут на P20 из-за провала антироссийской повестки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 окт - РИА Новости. Главные "блюстители демократии" в лице США, Канады, Франции и Германии отказались от визита в Индию для участия в "парламентской двадцатке" после неудачи в продвижении антироссийской повестки, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.
Делегация российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко находится с визитом в Индии с 12 по 14 октября для участия в парламентском форуме (P20) стран "большой двадцатки" (G20) .
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
США не справились с ролью сверхдержавы
2 октября, 08:00
«

"Главные блюстители демократии и свободы мнений (США, Канада, Франция и Германия) воздержались от визита в Индию - видимо, после того, как не получилось вставить свои неизменные антироссийские пять копеек в повестку. И в целом, судя по атмосфере последних масштабных мероприятий, показательные выступления и гастрольные туры киевского режима теряют аудиторию", - написал Косачев.

Он отметил, что председательствующая в этом году в G20 Индия и другие страны "совершенно точно готовы" работать вместе над созданием безопасного, справедливого и многообразного мира.
"В 2024 году председательство переходит к парламенту Бразилии, где и состоится юбилейный X саммит председателей парламентов "Двадцатки". Будем надеяться, что следующей осенью повестка будет не менее объединительная при сохранении нынешней максимальной представительности здравомыслящих стран", - заключил сенатор.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин поставил диагноз западной гегемонии
5 октября, 22:24
 
В миреИндияСШАКанадаКонстантин КосачевСовет Федерации РФБольшая двадцаткаФранцияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала