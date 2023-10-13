https://ria.ru/20231013/otdykh-1902426563.html

Исследование показало, в какие страны россияне предпочитают летать с детьми

Исследование показало, в какие страны россияне предпочитают летать с детьми - РИА Новости, 13.10.2023

Исследование показало, в какие страны россияне предпочитают летать с детьми

Мальдивы и Таиланд стали "семейными" направлениями у россиян - на них самая высокая доля бронирования авиабилетов для детей, в то время как среди стран с... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:32

2023-10-13T08:32

2023-10-13T08:32

туризм

мальдивы

таиланд

иран

новости - туризм

россия

египет

венгрия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мальдивы и Таиланд стали "семейными" направлениями у россиян - на них самая высокая доля бронирования авиабилетов для детей, в то время как среди стран с наименьшим показателем - Иран, Болгария и Великобритания, рассказали РИА Новости в "Авиасейлс" на основе собственных данных. "Самая большая доля семейных туристов (на бронированиях до конца 2023 года - ред.) пришлась на Мальдивы. Почти 15% бронирований туда через "Авиасейлс" - это авиабилеты для путешественников до 12 лет. Почти такой же показатель у Таиланда - туда забронировано 14% детских авиабилетов. В топ-3 также вошёл Египет с долей в 12% ... Без детей россияне летают в Иран, Болгарию, Великобританию, Венгрию и Австрию. Доля бронирований детских билетов по этим направлением наименьшая и не превышает 2%", - говорится в исследовании. Там отметили, что пассажиры, которые выбрали Сингапур, Шри-Ланку, Турцию, ОАЭ, Кубу, Кипр и Вьетнам для путешествия тоже с определенной вероятностью будут лететь в самолете с детьми. Для них забронирован каждый десятый билет по каждому из этих направлений. По словам аналитиков, дороже всего россиянам из зарубежных направлений обошлись авиабилеты на Кубу - 109 тысяч рублей на пассажира туда-обратно. На втором месте по стоимости Сингапур - 86 тысяч рублей, а на третьем Вьетнам - 85 тысяч рублей. Дешевле всего лететь на Кипр, в Египет и Турцию.

https://ria.ru/20231012/egipet-1902028895.html

https://ria.ru/20230926/tailand-1898813445.html

мальдивы

таиланд

иран

россия

египет

венгрия

оаэ

куба

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мальдивы, таиланд, иран, новости - туризм, россия, египет, венгрия, оаэ, куба