Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/obstrely-1902533018.html
При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества
При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества - РИА Новости, 13.10.2023
При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества
При обстреле со стороны Украины двух сел в Краснояружском районе Белгородской области была повреждена линия электропередачи, в результате пять населенных... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:13
2023-10-13T14:13
специальная военная операция на украине
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg
БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. При обстреле со стороны Украины двух сел в Краснояружском районе Белгородской области была повреждена линия электропередачи, в результате пять населенных пунктов остались без электричества, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел - Демидовка и Графовка - Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под частичное отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка", - написал Гладков. Он уточнил, что к устранению последствий аварийные службы приступят после согласования с Министерством обороны.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_4b7723a64c9476a5e611eeba8e14c9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Россия
При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества

Гладков: пять белгородских сел остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. При обстреле со стороны Украины двух сел в Краснояружском районе Белгородской области была повреждена линия электропередачи, в результате пять населенных пунктов остались без электричества, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел - Демидовка и Графовка - Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под частичное отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка", - написал Гладков.
Он уточнил, что к устранению последствий аварийные службы приступят после согласования с Министерством обороны.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала