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При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества

При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества - РИА Новости, 13.10.2023

При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества

При обстреле со стороны Украины двух сел в Краснояружском районе Белгородской области была повреждена линия электропередачи, в результате пять населенных... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:13

2023-10-13T14:13

2023-10-13T14:13

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БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. При обстреле со стороны Украины двух сел в Краснояружском районе Белгородской области была повреждена линия электропередачи, в результате пять населенных пунктов остались без электричества, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел - Демидовка и Графовка - Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под частичное отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка", - написал Гладков. Он уточнил, что к устранению последствий аварийные службы приступят после согласования с Министерством обороны.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, россия