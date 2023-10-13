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При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества
При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества - РИА Новости, 13.10.2023
При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества
При обстреле со стороны Украины двух сел в Краснояружском районе Белгородской области была повреждена линия электропередачи, в результате пять населенных... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:13
2023-10-13T14:13
2023-10-13T14:13
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БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. При обстреле со стороны Украины двух сел в Краснояружском районе Белгородской области была повреждена линия электропередачи, в результате пять населенных пунктов остались без электричества, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел - Демидовка и Графовка - Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под частичное отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка", - написал Гладков. Он уточнил, что к устранению последствий аварийные службы приступят после согласования с Министерством обороны.
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украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Россия
При обстреле ВСУ Белгородской области пять сел остались без электричества
Гладков: пять белгородских сел остались без электричества из-за обстрелов ВСУ