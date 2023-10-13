https://ria.ru/20231013/obstrely-1902428374.html
Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении
Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023
Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении
Украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на линии фронта Клещеевка - Курдюмовка и стала тщательнее выбирать цели, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:50
2023-10-13T08:50
2023-10-13T08:51
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
клещеевка
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на линии фронта Клещеевка - Курдюмовка и стала тщательнее выбирать цели, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На линии фронта Клещеевка - Курдюмовка ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов и начали более тщательно подбирать цели для нанесения удара. Это касается как натовских образцов артиллерийских систем, так и советских", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе. В четверг российское министерство обороны сообщило, что группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 340 военнослужащих, танк, пять броневиков и шесть автомобилей, также поражены САУ Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Луганская Народная Республика, Клещеевка
Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении
Марочко: ВСУ немного снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении