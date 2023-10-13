https://ria.ru/20231013/obstrely-1902428374.html

Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении

Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023

Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении

Украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на линии фронта Клещеевка - Курдюмовка и стала тщательнее выбирать цели, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:50

2023-10-13T08:50

2023-10-13T08:51

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

луганская народная республика

клещеевка

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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на линии фронта Клещеевка - Курдюмовка и стала тщательнее выбирать цели, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На линии фронта Клещеевка - Курдюмовка ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов и начали более тщательно подбирать цели для нанесения удара. Это касается как натовских образцов артиллерийских систем, так и советских", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе. В четверг российское министерство обороны сообщило, что группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 340 военнослужащих, танк, пять броневиков и шесть автомобилей, также поражены САУ Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

украина

луганская народная республика

клещеевка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, клещеевка