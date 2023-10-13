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Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 13.10.2023 (обновлено: 08:51 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/obstrely-1902428374.html
Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении
Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023
Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении
Украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на линии фронта Клещеевка - Курдюмовка и стала тщательнее выбирать цели, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:50
2023-10-13T08:51
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
клещеевка
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на линии фронта Клещеевка - Курдюмовка и стала тщательнее выбирать цели, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На линии фронта Клещеевка - Курдюмовка ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов и начали более тщательно подбирать цели для нанесения удара. Это касается как натовских образцов артиллерийских систем, так и советских", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе. В четверг российское министерство обороны сообщило, что группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 340 военнослужащих, танк, пять броневиков и шесть автомобилей, также поражены САУ Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
украина
луганская народная республика
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безопасность, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Луганская Народная Республика, Клещеевка
Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении

Марочко: ВСУ немного снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия снизила интенсивность обстрелов на линии фронта Клещеевка - Курдюмовка и стала тщательнее выбирать цели, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На линии фронта Клещеевка - Курдюмовка ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) немного снизили интенсивность артиллерийских обстрелов и начали более тщательно подбирать цели для нанесения удара. Это касается как натовских образцов артиллерийских систем, так и советских", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт отметил, что ранее на данном участке фронта украинская артиллерия не жалела боеприпасов и вела хаотичные обстрелы на регулярной основе.
В четверг российское министерство обороны сообщило, что группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 340 военнослужащих, танк, пять броневиков и шесть автомобилей, также поражены САУ Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная РеспубликаКлещеевка
 
 
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