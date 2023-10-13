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Кравцов: на форуме "Россия" будет несколько экспозиций об образовании - РИА Новости, 13.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:29 13.10.2023 (обновлено: 14:28 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/obrazovanie-1902496362.html
Кравцов: на форуме "Россия" будет несколько экспозиций об образовании
Кравцов: на форуме "Россия" будет несколько экспозиций об образовании - РИА Новости, 13.10.2023
Кравцов: на форуме "Россия" будет несколько экспозиций об образовании
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что на международной выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ, будут представлены четыре... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:29
2023-10-13T14:28
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что на международной выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ, будут представлены четыре пространства на тему образования, в том числе просветительский кластер. "В рамках выставки планируется несколько экспозиций о системе образования: школьного образования, колледжей, дошкольного образования, которыми мы действительно вправе гордиться. У нас есть такие достижения, которых нет ни у одной страны мира. Сегодня активно реализуется поручение президента по строительству разных школ, у нас ежегодно вводится порядка трехсот новых школ. Такого темпа не было ни в Советском Союзе, ни в одной стране мира, насколько я знаю", - сказал Кравцов на конференции, посвященной презентации образовательной программы выставки-форума. По его словам, у России блестящие результаты на международных олимпиадах: по итогам 2023 года – 31 медаль, при этом 23 – золотые. "У нас в целом будет четыре тематических пространства: просветительский кластер, в котором предусмотрена иммерсионная экспозиция министерства, (его) развитие и достижения в целом системы образования, начиная от детского сада до вуза. Крупнейшая форумная площадка российского общества "Знание", - отметил Кравцов, добавив, что будет представлена работа образовательного центра "Сириуса" и инновационно-образовательного комплекса "Технограда". Министр указал, что в рамках выставки в планах есть и мероприятия, связанные с закрытием Года педагога и наставника. "Помимо того, что будет происходить на территории ВДНХ, образовательная программа будет расширяться до всей страны. Мы, как уже неоднократно делали, попросили всех глав субъектов включиться в эту историю. На протяжении шести месяцев, которые будет идти выставка, организовать просветительские экскурсии, мероприятия для молодежи", - отметил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование

Кравцов: на форуме "Россия" будет несколько экспозиций об образовании

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что на международной выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ, будут представлены четыре пространства на тему образования, в том числе просветительский кластер.
"В рамках выставки планируется несколько экспозиций о системе образования: школьного образования, колледжей, дошкольного образования, которыми мы действительно вправе гордиться. У нас есть такие достижения, которых нет ни у одной страны мира. Сегодня активно реализуется поручение президента по строительству разных школ, у нас ежегодно вводится порядка трехсот новых школ. Такого темпа не было ни в Советском Союзе, ни в одной стране мира, насколько я знаю", - сказал Кравцов на конференции, посвященной презентации образовательной программы выставки-форума.
По его словам, у России блестящие результаты на международных олимпиадах: по итогам 2023 года – 31 медаль, при этом 23 – золотые.
"У нас в целом будет четыре тематических пространства: просветительский кластер, в котором предусмотрена иммерсионная экспозиция министерства, (его) развитие и достижения в целом системы образования, начиная от детского сада до вуза. Крупнейшая форумная площадка российского общества "Знание", - отметил Кравцов, добавив, что будет представлена работа образовательного центра "Сириуса" и инновационно-образовательного комплекса "Технограда".
Министр указал, что в рамках выставки в планах есть и мероприятия, связанные с закрытием Года педагога и наставника.
"Помимо того, что будет происходить на территории ВДНХ, образовательная программа будет расширяться до всей страны. Мы, как уже неоднократно делали, попросили всех глав субъектов включиться в эту историю. На протяжении шести месяцев, которые будет идти выставка, организовать просветительские экскурсии, мероприятия для молодежи", - отметил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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