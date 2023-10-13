https://ria.ru/20231013/noski-1902498528.html

Подопечные интерната в башкирском Ишимбае вяжут носки для участников СВО

Подопечные интерната в башкирском Ишимбае вяжут носки для участников СВО - РИА Новости, 13.10.2023

Подопечные интерната в башкирском Ишимбае вяжут носки для участников СВО

Подопечные психоневрологического интерната в башкирском Ишимбае вяжут теплые носки и готовят поделки для участников спецоперации, сообщил глава Ишимбайского... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:36

2023-10-13T12:36

2023-10-13T12:36

надежные люди

ишимбай

ишимбайский район

республика башкортостан

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УФА, 13 окт - РИА Новости. Подопечные психоневрологического интерната в башкирском Ишимбае вяжут теплые носки и готовят поделки для участников спецоперации, сообщил глава Ишимбайского района Азат Ишемгулов. "Свою лепту в поддержку наших ребят, которые находятся на передовой, вносят подопечные Ишимбайского психоневрологического интерната", - написал Ишемгулов в своем Telegram-канале. Он отметил, что инициативу подопечные интерната проявили сами. Руководители кружка рукоделия организовали работу. "Сергей Осташков вяжет для бойцов носки. Говорит, что делает это в знак благодарности. На изготовление одной пары уходит 3-4 дня. Остальные ребята помогают вырезать и оформлять бирки, рисуют, делают поделки. На днях в составе гумконвоя увезем подарки в зону СВО", - добавил районный мэр.

ишимбай

ишимбайский район

республика башкортостан

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ишимбай, ишимбайский район, республика башкортостан