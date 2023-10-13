https://ria.ru/20231013/navalnyy-1902641620.html
В ФПА взяли на контроль ситуацию с обысками у адвокатов Навального
В ФПА взяли на контроль ситуацию с обысками у адвокатов Навального - РИА Новости, 13.10.2023
В ФПА взяли на контроль ситуацию с обысками у адвокатов Навального
Комиссия Федеральной палаты адвокатов (ФПА) взяла на контроль ситуацию с задержанными адвокатами Алексея Навального, им обеспечат профессиональную защиту, но у... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:58
2023-10-13T18:58
2023-10-13T18:58
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Комиссия Федеральной палаты адвокатов (ФПА) взяла на контроль ситуацию с задержанными адвокатами Алексея Навального, им обеспечат профессиональную защиту, но у них нет иммунитета от привлечения к уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА. Ранее ряд СМИ сообщил, что были проведены обыски у адвокатов Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, являющихся защитниками Навального. "Когда появятся уже более конкретные данные, будем делать выводы по существу. Формальные требования УПК соблюдены, поскольку была информирована Московская палата, ее представители присутствовали на обыске. Но, конечно, адвокатам будет обеспечена профессиональная защита", – сказал председатель комиссии совета ФПА РФ по защите прав адвокатов Генри Резник. Он добавил, что комиссия постарается как можно глубже разобраться в деле адвокатов. По его словам, это, безусловно, чрезвычайное происшествие, но у адвокатов нет иммунитета от привлечения к уголовной ответственности.
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россия, алексей навальный, алексей липцер, вадим кобзев, федеральная палата адвокатов рф
Россия, Алексей Навальный, Алексей Липцер, Вадим Кобзев, Федеральная палата адвокатов РФ
В ФПА взяли на контроль ситуацию с обысками у адвокатов Навального
ФПА: адвокатам Навального обеспечат профессиональную защиту