Рейтинг@Mail.ru
В ФПА взяли на контроль ситуацию с обысками у адвокатов Навального - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/navalnyy-1902641620.html
В ФПА взяли на контроль ситуацию с обысками у адвокатов Навального
В ФПА взяли на контроль ситуацию с обысками у адвокатов Навального - РИА Новости, 13.10.2023
В ФПА взяли на контроль ситуацию с обысками у адвокатов Навального
Комиссия Федеральной палаты адвокатов (ФПА) взяла на контроль ситуацию с задержанными адвокатами Алексея Навального, им обеспечат профессиональную защиту, но у... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:58
2023-10-13T18:58
россия
алексей навальный
алексей липцер
вадим кобзев
федеральная палата адвокатов рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:145:2938:1798_1920x0_80_0_0_3329d6a4f028267a5a159ff9b42f6a49.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Комиссия Федеральной палаты адвокатов (ФПА) взяла на контроль ситуацию с задержанными адвокатами Алексея Навального, им обеспечат профессиональную защиту, но у них нет иммунитета от привлечения к уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА. Ранее ряд СМИ сообщил, что были проведены обыски у адвокатов Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, являющихся защитниками Навального. "Когда появятся уже более конкретные данные, будем делать выводы по существу. Формальные требования УПК соблюдены, поскольку была информирована Московская палата, ее представители присутствовали на обыске. Но, конечно, адвокатам будет обеспечена профессиональная защита", – сказал председатель комиссии совета ФПА РФ по защите прав адвокатов Генри Резник. Он добавил, что комиссия постарается как можно глубже разобраться в деле адвокатов. По его словам, это, безусловно, чрезвычайное происшествие, но у адвокатов нет иммунитета от привлечения к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20230926/prigovor-1898799215.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e96e6961918cf3560c87f9706bfc3c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей навальный, алексей липцер, вадим кобзев, федеральная палата адвокатов рф
Россия, Алексей Навальный, Алексей Липцер, Вадим Кобзев, Федеральная палата адвокатов РФ
В ФПА взяли на контроль ситуацию с обысками у адвокатов Навального

ФПА: адвокатам Навального обеспечат профессиональную защиту

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Алексей Навальный
 Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Комиссия Федеральной палаты адвокатов (ФПА) взяла на контроль ситуацию с задержанными адвокатами Алексея Навального, им обеспечат профессиональную защиту, но у них нет иммунитета от привлечения к уголовной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.
Ранее ряд СМИ сообщил, что были проведены обыски у адвокатов Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, являющихся защитниками Навального.
"Когда появятся уже более конкретные данные, будем делать выводы по существу. Формальные требования УПК соблюдены, поскольку была информирована Московская палата, ее представители присутствовали на обыске. Но, конечно, адвокатам будет обеспечена профессиональная защита", – сказал председатель комиссии совета ФПА РФ по защите прав адвокатов Генри Резник.
Он добавил, что комиссия постарается как можно глубже разобраться в деле адвокатов. По его словам, это, безусловно, чрезвычайное происшествие, но у адвокатов нет иммунитета от привлечения к уголовной ответственности.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Суд отклонил жалобу на приговор Навальному
26 сентября, 18:06
 
РоссияАлексей НавальныйАлексей ЛипцерВадим КобзевФедеральная палата адвокатов РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала