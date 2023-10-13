Город богатырей, влюбленных и калачей. За впечатлениями — в Муром

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Небольшой город во Владимирской области постоянно фигурирует в рейтингах самых романтичных мест страны благодаря истории Петра и Февронии. В октябре в Муроме — фестиваль декоративно-прикладного искусства и ярмарка народных промыслов. О секретах местных калачей, лучших маршрутах для прогулок и старинных легендах — в материале РИА Новости.Город из "Повести временных лет""Местного жителя обидеть легко — достаточно назвать муромчанином. Правильно — муромляне или муромцы", — объясняет гид Мария Майстрова.Былинный герой Илья Муромец — из этих мест. С середины первого тысячелетия нашей эры здесь проживало финно-угорское племя мУрома. Так и появилось название города.Сам Муром — один из древнейших городов России, впервые упоминается в 862 году в "Повести временных лет", причем сразу после Великого Новгорода, отмечает экскурсовод Анна Ефимова. На поклон к богатырюИз обязательного к посещению — три монастыря, тесно связанные с историей города.Например, Спасо-Преображенский, один из самых старинных в России, впервые упоминается в 1096 году. "Там очень красиво, на территории работают ландшафтные дизайнеры, проходят фотосессии", — рассказывает Анна Ефимова.Можно бесплатно подняться на звонницу и позвонить в колокола. Также стоит поклониться мощам (фаланге пальца) причисленного к лику святых Илии Печерского, который, скорее всего, стал прототипом богатыря Муромца.На территории есть уникальная для России часовня-костница, где хранятся останки монахов. "Кладбище было разорено, и по традиции афонских монастырей решили сделать такую — одну из первых подобных в стране", — поясняет Ефимова.Детям в ухоженном саду очень нравится птичник с редкими породами кур и павлинами. "Еще в монастыре пекут традиционные муромские калачи, они не черствеют десять дней, — говорит экскурсовод. — Даже если туристы приезжают неголодные, все равно не могут устоять перед ароматом". Полукилограммовое изделие стоит примерно 150 рублей.В гости к Петру и ФевронииНа площади Крестьянина, или бывшей Троицкой, между Благовещенским мужским монастырем и Свято-Троицким женским — памятник Петру и Февронии. За спинами пары сидит кролик. Его нос туристы трут на счастье.В Свято-Троицком монастыре, который в советское время был складом, хранятся мощи святых. У них просят помощи в создании семьи, обретении любви, рождении ребенка. Туристы покупают образы Петра и Февронии, освящают в храме и дарят близким.Благовещенский монастырь в советское время не закрывался, там сохранилось внутреннее убранство. "Остался иконостас XVIII века и образы, подаренные храму царем Иваном Грозным", — рассказывает Ефимова.В крипте — музей, где можно увидеть келью монаха-отшельника, вышивку, парадные облачения священников.От центра до набережнойВ историческом центре сохранилось несколько кварталов с особняками, построенными в начале XIX века. Они похожи на купеческие, хотя внешность обманчива. "Тут были доходные дома, квартиры в которых сдавали. Небольшие комнаты, узкие лестницы", — говорит Мария Майстрова. А вот торговцы селились в другом районе, поближе к Оке.Один из символов города — водонапорная башня, возведенная в 1864-м. Тогда это было самое высокое здание в Муроме, потому использовалось еще и как пожарная каланча. По флагу на крыше жители узнавали прогноз погоды: темный цвет означал, что мороз перешагнул отметку в 30 градусов.Еще с помощью башни раньше всех во Владимирской губернии удалось организовать механическую подачу воды по деревянным трубам. И тогда, и сейчас она доступна бесплатно — есть питьевой фонтанчик.По пешеходной улице Советской можно дойти до Окского парка, построенного на месте древнего деревянного кремля, отмечает Анна Ефимова. Там — колесо обозрения, аттракционы и еще один символ города — памятник Илье Муромцу на смотровой площадке у набережной. Оттуда видны красивые мосты, широкий песчаный пляж и Николо-Набережная церковь. У родника у подножия горы, по легенде, несколько раз являлся Николай Чудотворец.Микрорайон Карачарово на южной окраине Мурома раньше был селом. По преданию, именно здесь в XII веке родился былинный богатырь Илья. Ростом, кстати, не особо отличался — 177 сантиметров, уточняет Майстрова. Сейчас в этом районе строят туркомплекс по средневековым традициям: летняя и зимняя избы. Можно пострелять из лука, сражаться на деревянных мечах, попробовать блюда традиционной русской кухни.Тертый калачНа гербе города — три калача. "По легенде, приехавшую в город Екатерину II угостили этой выпечкой. Говорят, царица отметила: "В Муроме бабы очень нарядные и калачи вкусные". Сдоба так ей понравилась, что императрица повелела разместить на гербе сразу три хлебных изделия", — рассказывает Мария Майстрова.Отсюда, кстати, произошло и знаменитое выражение "тертый калач". "Технология была непростой, тесто замораживали несколько раз. Потом измельчали на терке, снова охлаждали и натирали. Так смесь насыщалась воздухом, и калач получался пышным — даже лучше популярных тогда московских или саратовских", — поясняет Майстрова.Рестораны и кафеРыбные блюда — щучьи котлеты, запеченный судак, стерлядь — очень популярны в городе на Оке. За ними идите в ресторан "Чайка", что на набережной, или в X.lovelli, расположенный при отеле X.Room, рассказывает туристка Екатерина Попова.Вкусно кормят и в "Империи", что рядом с водонапорной башней. Там проходят джазовые вечера с живой музыкой, говорит Анна Ефимова. Интересный интерьер и хорошее качество еды в кафе-баре "Капитан Крюк".Выпить пива можно в "Точке" — у Центрального рынка, расположенной в здании бывших купеческих складов XIX века. У входа — памятник калачу.За кофе идите в "Клише" на улице Московской. Стены и потолок в заведении расписаны искусным каллиграфом.
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Туризм, Туризм, Муром, Россия, Илья Муромец, Иван Грозный, Николай Чудотворец, Великий Новгород, Достопримечательности, Владимирская область, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых в России, Маршруты - Туризм
Город богатырей, влюбленных и калачей. За впечатлениями — в Муром
МОСКВА, 13 окт —РИА Новости, Мария Селиванова. Небольшой город во Владимирской области постоянно фигурирует в рейтингах самых романтичных мест страны благодаря истории Петра и Февронии. В октябре в Муроме — фестиваль декоративно-прикладного искусства и ярмарка народных промыслов. О секретах местных калачей, лучших маршрутах для прогулок и старинных легендах — в материале РИА Новости.
Город из "Повести временных лет"
"Местного жителя обидеть легко — достаточно назвать муромчанином. Правильно — муромляне или муромцы", — объясняет гид Мария Майстрова.
В Муроме 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
Былинный герой Илья Муромец — из этих мест. С середины первого тысячелетия нашей эры здесь проживало финно-угорское племя мУрома. Так и появилось название города.
Сам Муром — один из древнейших городов России, впервые упоминается в 862 году в "Повести временных лет", причем сразу после Великого Новгорода, отмечает экскурсовод Анна Ефимова.
На поклон к богатырю
Из обязательного к посещению — три монастыря, тесно связанные с историей города.
Например, Спасо-Преображенский, один из самых старинных в России, впервые упоминается в 1096 году. "Там очень красиво, на территории работают ландшафтные дизайнеры, проходят фотосессии", — рассказывает Анна Ефимова.
Можно бесплатно подняться на звонницу и позвонить в колокола. Также стоит поклониться мощам (фаланге пальца) причисленного к лику святых Илии Печерского, который, скорее всего, стал прототипом богатыря Муромца.
На территории есть уникальная для России часовня-костница, где хранятся останки монахов. "Кладбище было разорено, и по традиции афонских монастырей решили сделать такую — одну из первых подобных в стране", — поясняет Ефимова.
Детям в ухоженном саду очень нравится птичник с редкими породами кур и павлинами.
"Еще в монастыре пекут традиционные муромские калачи, они не черствеют десять дней, — говорит экскурсовод. — Даже если туристы приезжают неголодные, все равно не могут устоять перед ароматом". Полукилограммовое изделие стоит примерно 150 рублей.
В гости к Петру и Февронии
На площади Крестьянина, или бывшей Троицкой, между Благовещенским мужским монастырем и Свято-Троицким женским — памятник Петру и Февронии. За спинами пары сидит кролик. Его нос туристы трут на счастье.
В Свято-Троицком монастыре, который в советское время был складом, хранятся мощи святых. У них просят помощи в создании семьи, обретении любви, рождении ребенка. Туристы покупают образы Петра и Февронии, освящают в храме и дарят близким.
Благовещенский монастырь в советское время не закрывался, там сохранилось внутреннее убранство. "Остался иконостас XVIII века и образы, подаренные храму царем Иваном Грозным", — рассказывает Ефимова.
В крипте — музей, где можно увидеть келью монаха-отшельника, вышивку, парадные облачения священников.
От центра до набережной
В историческом центре сохранилось несколько кварталов с особняками, построенными в начале XIX века. Они похожи на купеческие, хотя внешность обманчива. "Тут были доходные дома, квартиры в которых сдавали. Небольшие комнаты, узкие лестницы", — говорит Мария Майстрова. А вот торговцы селились в другом районе, поближе к Оке.
Один из символов города — водонапорная башня, возведенная в 1864-м. Тогда это было самое высокое здание в Муроме, потому использовалось еще и как пожарная каланча. По флагу на крыше жители узнавали прогноз погоды: темный цвет означал, что мороз перешагнул отметку в 30 градусов.
Еще с помощью башни раньше всех во Владимирской губернии удалось организовать механическую подачу воды по деревянным трубам. И тогда, и сейчас она доступна бесплатно — есть питьевой фонтанчик.
По пешеходной улице Советской можно дойти до Окского парка, построенного на месте древнего деревянного кремля, отмечает Анна Ефимова. Там — колесо обозрения, аттракционы и еще один символ города — памятник Илье Муромцу на смотровой площадке у набережной. Оттуда видны красивые мосты, широкий песчаный пляж и Николо-Набережная церковь. У родника у подножия горы, по легенде, несколько раз являлся Николай Чудотворец.
Микрорайон Карачарово на южной окраине Мурома раньше был селом. По преданию, именно здесь в XII веке родился былинный богатырь Илья. Ростом, кстати, не особо отличался — 177 сантиметров, уточняет Майстрова. Сейчас в этом районе строят туркомплекс по средневековым традициям: летняя и зимняя избы. Можно пострелять из лука, сражаться на деревянных мечах, попробовать блюда традиционной русской кухни.
Тертый калач
На гербе города — три калача. "По легенде, приехавшую в город Екатерину II угостили этой выпечкой. Говорят, царица отметила: "В Муроме бабы очень нарядные и калачи вкусные". Сдоба так ей понравилась, что императрица повелела разместить на гербе сразу три хлебных изделия", — рассказывает Мария Майстрова.
Отсюда, кстати, произошло и знаменитое выражение "тертый калач". "Технология была непростой, тесто замораживали несколько раз. Потом измельчали на терке, снова охлаждали и натирали. Так смесь насыщалась воздухом, и калач получался пышным — даже лучше популярных тогда московских или саратовских", — поясняет Майстрова.
Рестораны и кафе
Рыбные блюда — щучьи котлеты, запеченный судак, стерлядь — очень популярны в городе на Оке. За ними идите в ресторан "Чайка", что на набережной, или в X.lovelli, расположенный при отеле X.Room, рассказывает туристка Екатерина Попова.
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